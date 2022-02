Nghệ An: Quay lén video thiếu nữ đang tắm để tống tình, tống tiền

Ngày 24/2, TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Trần Đình Phi (SN 1990, trú tại xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Phi tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Nghệ An

Báo Nghệ An dẫn thông tin vụ án, khoảng giữa tháng 12/2021, Phi đi bắt cóc về bán cho khách. Đến vườn của gia đình ông H.V.T. (bác ruột của vợ Phi) ở cùng xã Nghĩa Dũng, Phi nhìn thấy trong nhà tắm của gia đình ông T. có ánh điện sáng nên đi lại gần bức tường phía sau nhà tắm.

Phát hiện thấy có 01 lỗ thoát nước của nhà tắm, Phi đã dùng chiếc điện thoại di động của mình (nhãn hiệu OPPO), đặt sát lỗ thoát nước này để quay toàn bộ hình ảnh trong nhà tắm.

Qua màn hình điện thoại, Phi nhìn thấy cháu T.H. (SN 2004, là con gái của ông T.) đang tắm, Phi đặt chế độ quay cháu H. khoảng 30 giây thì nghe tiếng chó sủa, Phi vội tắt video và đi khỏi vườn nhà ông T.

Đến ngày 22/12/2021, Phi dùng nick Facebook có tên "HoakhongmauHoakhongmau" để kết bạn và nhắn tin qua ứng dụng Messenger với cháu H.

Đối tượng cho biết đã có ảnh của H khi đang tắm. H. lo sợ và muốn được xóa ảnh, Phi đã nhắn tin gạ gẫm cháu H. xuống một khách sạn để quan hệ tình dục.

H. đồng ý, và nói khi xong việc xin Phi xóa video, ảnh và đưa thẻ nhớ lưu video cho cháu H.

Qua nhiều lần nhắn tin gạ gẫm rồi quấy rối và lo sợ gặp trực tiếp sẽ bị lộ, Phi nhắn tin cho cháu H. phải chuyển 10 triệu đồng Phi sẽ xóa video, ảnh và đưa thẻ nhớ cho cháu H.

Phi còn đe dọa nếu không chuyển tiền thì sẽ đăng ảnh khỏa thân của cháu H. lên Facebook hoặc gửi cho bạn bè của H.

Vì không có tiền nên cháu H. nhắn tin xin Phi giảm tiền xuống còn 5 triệu đồng và sau đó đã chuyển tiền cho Phi.

Sau đó, H. đã đến Cơ quan CSĐT- Công an huyện Tân Kỳ trình báo sự việc.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phi, thu giữ trên người Phi 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và 01 thẻ ngân hàng mang tên Trần Đình Phi để điều tra làm rõ.

Tại đây, Trần Đình Phi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Trần Đình Phi 12 tháng tù giam.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 11/2, Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đã khởi tố Tô Hoài Nam (SN 2002), trú tại TP.Tuyên Quang về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Yên Sơn tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T về việc bị người khác sử dụng tài khoản Facebook ảo đe dọa phát tán video nhạy cảm để chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian tháng 11/2021.

Tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc điều tra.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, chị T. trước đây có quan hệ tình cảm với H. nhưng đã chia tay. Tô Hoài Nam- bạn của H. có mượn điện thoại để sử dụng thì phát hiện thấy video “nóng” của H. với chị N.T. Lập tức, Nam chuyển video này sang điện thoại di động của mình.

Sau đó, Nam sử dụng tài khoản Facebook ảo để nhắn tin với tài khoản Facebook của chị N.T với nội dung phải đưa tiền cho Nam, nếu không sẽ gửi nội dung video trên cho người khác.

Trong tháng 11/2021, chị N.T nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Nam với tổng số tiền 2 triệu đồng.

Đối tượng Nam tiếp tục dùng Facebook ảo nhắn tin yêu cầu chị T. phải đưa thêm 2 triệu đồng nữa… nhưng đã bị lực lượng Công an an bắt giữ.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com