Nghệ An: Phong tỏa tạm thời Bệnh viện sau khi phát hiện hiện 2 nhân viên nhiễm COVID-19

Bệnh viện ĐK Minh An đang phong tỏa tạm thời để triển khai phòng, chống dịch

Tin từ ngành Y tế Nghệ An: Ngay sau khi phát hiện có 2 nhân viên y tế dương tính khi thực hiện test nhanh COVID-19, Bệnh viện ĐK Minh An (xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được yêu cầu tạm thời phong tỏa để triển khai phòng, chống dịch; cơ quan chức năng đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng; lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân và người nhà.

Cụ thể 2 trường hợp nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 là:

1. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1993. Nghề nghiệp: Điều dưỡng. Địa chỉ: Xóm Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện ĐK Minh An, ngày 21/7 được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2.

Trong ca trực có bệnh nhân L.V.C test nhanh dương tính và được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7. Ngày 26/7, bệnh nhân T.T.T được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính).

Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện ĐK Minh An và được Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1989. Nghề nghiệp: Điều dưỡng. Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện ĐK Minh An, ngày 21/7 tham gia trực thu ngân của khách test nhanh COVID-19 tại cổng Bệnh viện.

Trong ca trực có bệnh nhân L.V.C test nhanh dương tính và đã được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7. Ngày 26/7, bệnh nhân N.T.H được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày được làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính).

Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện ĐK Minh An và được TTYT Quỳnh Lưu lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2...Tiền sử: Ngày 21/6, bệnh nhân đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Astra Zeneca phòng COVID-19.

Ngay trong đêm 26/7, Đội phản ứng nhanh của CDC Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đã và đang thực hiện điều tra, truy vết lấy mẫu các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh.

Được biết, trong thời gian qua, Bệnh viện ĐK Minh An thường xuyên thực hiện test nhanh COVID-19 cho các lái xe đường dài khi đi ngang địa bàn huyện Quỳnh Lưu, trong số đó đã phát hiện một số lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, PGS.TS. Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng đoàn công tác đang họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quỳnh Lưu để đưa ra các giải pháp chống dịch khẩn cấp.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống