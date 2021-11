Nghệ An: Phát hiện thi thể một người đàn ông chết dưới giếng làng

Ngày 23/11, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong giếng cổ của làng.

Thông tin ban đầu, người dân ở xóm 4, xã Quỳnh Châu khi đi qua giếng cổ Gà Cộc trên địa bàn thì hốt hoảng phát hiện có một thi thể nổi trên mặt nước. Người dân đã trình báo lên cơ quan công an xã và chính quyền.

Đội Chữa cháy - cứu hộ cứu nạn số 4, huy động một xe chở phương tiện cùng 12 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể, bàn giao cho chính quyền địa phương (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH).

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Châu phối hợp với Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng đến hiện trường trục vớt thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Nạn nhân sau đó được vớt lên bờ và xác định là anh H.Đ.T. (SN 1984) trú tại xóm Bá Ngọc, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

"Anh T. là người trú trên địa bàn xã. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T. Lúc vớt lên bờ, thi thể nạn nhân cũng không có dấu vết gì" - lãnh đạo xã Quỳnh Châu thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí