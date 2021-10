Nghệ An: Phát hiện nhiều người mắc COVID-19 trở về từ các tỉnh phía Nam

Trong tỉnh

Chiều 12/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III năm 2021 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong số các công dân của tỉnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự đi xe máy về quê đã có 11 người mặc dù đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng khi ngành Y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.