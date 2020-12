Nghệ An: Phạt gần 200 tỷ đồng các vụ buôn lậu, hàng giả

Toàn cảnh buổi làm việc.



Vừa qua, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc đánh kết quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Buổi làm việc do ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An chủ trì cùng với các thành viên và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến 11 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 7.372 vụ; khởi tố hình sự 336 vụ/453 đối tượng. Tổng giá trị thu phạt hơn 196 tỷ đồng.

Để đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn có hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghẹ An đề nghị: Các ngành chức năng, các địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, làm rõ phương thức thủ đoạn của từng loại đối tượng để tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng, thiết bị phòng chống dịch Covid-19, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức để nhân dân nhận biết các thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, nhiệm vụ của các ngành, các lực lượng, các tổ chức và chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết xử lý các ngành, các địa phương để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp, nghiêm trọng và kéo dài trên địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trên cơ sở thực tiễn đấu tranh tiếp tục rà soát những vấn đề còn bất cập trong cơ chế chính sách ở lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý báo cáo UBND tỉnh để đề xuất với Chính phủ, các Bộ, Ngành xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn