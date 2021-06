Phá Chuyên án NA 621 thu giữ 1 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Thò Bá Tồng và tang vật. Ảnh: Phương Linh

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA 621, ngày 19-6, tại khu vực bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, các đồn Biên phòng: Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Đoàn 1 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Thò Bá Tồng (sinh năm 1998, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, lực lượng chức năng đã hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, khởi tố vụ án và tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Biên phòng