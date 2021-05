Nghệ An: Nhiều người còn tâm lý chủ quan, thờ ơ với COVID-19

Từ 18h chiều nay 25/5, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, lúc 14h ngày 24/5, TTYT huyện Diễn Châu tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Diễn Bích có 1 trường hợp mắc Covid-19 sau nhập cảnh sang Lào. Trưa 22/5, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, đến khoảng 10 giờ ngày 24/5, được bệnh viện thông báo có kết quả dương tính và được xe chuyên dụng chở về Bệnh viện tỉnh Oudomxay - Lào (trong phòng có 3 trường hợp người Lào cũng dương tính). Ngay lập tức, huyện Diễn Châu đã tiến hành điều tra, giám sát, cách ly, lấy mẫu. Kết quả điều tra cho thấy, trước khi rời khỏi Nghệ An, trường hợp bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp trong nội huyện. Đã xác định được 61 trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân từ ngày 19- 20/5. TTYT huyện Diễn Châu yêu đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 61 mẫu đều âm tính với Virus SARS-CoV- 2.