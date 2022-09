Nghệ An: Nhiều hồ thủy điện khẩn cấp xả nước do ảnh hưởng của mưa lớn

Công trình hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Trong đó, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn tiến hành xả nước hồ chứa thủy điện bản Ang (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) từ 13 giờ 30 phút, ngày 8/9/2022; lưu lượng xả 200 m3/s đến 500 m3/s. Việc xả nước kết thúc khi lưu lượng về hồ giảm về mức dưới 189,6 m3/s.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Lào dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy điện Nậm Giải (xã Nậm Giải, huyện Quế Phong), tiến hành xả nước từ 10 giờ 30 phút ngày 8/9/2022, với lưu lượng xả 13 m3/s đến 90 m3/s.

Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong tiến hành xả hồ chứa nước Bản Cốc (xã Châu Kim, huyện Quế Phong) từ 12 giờ ngày 8/9/2022; lưu lượng xả từ 11,16 m3/s đến 100 m3/s.

Để việc xả nước được an toàn, các công ty trên đã có thông báo khẩn đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm, cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An về việc tiến hành xả lũ các hồ chứa nước thủy điện.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm, cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo khẩn để UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh biết để thông báo cho chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và nhân dân tại các địa phương thuộc hạ du các hồ đập thủy điện biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tại Nghệ An, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Sáng 8/9/2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ, trong đó tại tỉnh Nghệ An dự báo sẽ còn có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 – 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm; cấp độ rủi ro thiên tại là cấp độ 1. Ngoài ra, tại Nghệ An, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp. Các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong và thị xã Thái Hòa cần chú ý theo dõi diễn biến của mưa lũ để có phương án phòng, chống hiệu quả.

