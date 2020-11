Nghệ An: Nhanh chóng dập tắt đám cháy khách sạn 180 phòng Vinh Plaza

Hiện trường vụ cháy

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng cùng ngày (18/11) tại phòng 732, tầng 7, khách sạn Vinh Plaza thuộc phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Một nhân viên khách sạn cho biết: Phòng có khách thuê, sáng nay khách thuê ra khỏi phòng thì xảy ra cháy. Còn khách đã thanh toán tiền, trả phòng hay chưa thì khách sạn vẫn đang xác minh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, thiết bị đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Sau khoảng 30 - 40 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Your browser does not support the video tag.



Video hiện trường vụ cháy khách sạn Vinh PLaza (Nguồn FB)

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đồ đạc trong phòng 732 (loại phòng 3 giường) bị thiêu trụi hoàn toàn; cả tầng 7 bị khói ám đen, nhiều trang thiết bị bị cháy hỏng.

Được biết, khách sạn Vinh Plaza có 2 tầng dịch vụ và 5 tầng khách sạn, 1 tầng có 36 phòng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng hơn chục phòng có khách thuê, riêng tầng 7 có 2 phòng có khách.

Công an đang phối hợp với khách sạn xác minh nhân thân khách thuê tại phòng xảy ra cháy.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Hiện trường vụ cháy sau khi ngọn lửa đã được khống chế

Rất đông xe cứu hỏa được huy động để dập lửa

Cả tầng 7 khách sạn bị khói ám đen, nhiều thiết bị hư hỏng

Tường khách sạn bị bong tróc

3 giường trong khách sạn bị thiêu trụi hoàn toàn

Phần trần bị ngọn lửa thiêu trụi

Nhiều tài sản trong phòng 732 bị hư hỏng hoàn toàn







Tác giả: Văn Thanh - Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông