Nghệ An: Nhà thầu “quen mặt” bỏ giá thấp hơn 100 nghìn đã... trúng thầu

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT Nghệ An.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp Nga Chín (tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Nga Chín), địa chỉ tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã liên tiếp trúng các gói thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Vì vậy, nhà thầu này trở thành “quen mặt” và trúng các gói thầu qua mạng khi chỉ cần bỏ giá rất thấp. Thậm chí, chỉ cần bỏ thấp hơn 100 nghìn đồng là có thể trúng thầu qua mạng gói thầu của các đơn vị Chi cục Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến nông….

Việc Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông tổ chức đầu thầu công khai qua mạng và kết quả trúng thầu như vậy đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cụ thể, ngày 28/9, Trung tâm Khuyến nông đã có Quyết định số 340 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua lợn giống thực hiện mô hình “Chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học gắn với phòng chống dịch tả lợn Châu Phi”.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua lợn giống thực hiện mô hình “Chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học gắn với phòng chống dịch tả lợn Châu Phi”.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Nga Chín, địa chỉ tại xã Nam Đàn (Nghệ An) với giá là 248. 358.000 đồng.

Liên quan đến gói thầu này, theo tìm hiểu, giá gói thầu đấu thầu qua mạng được đưa ra là 248. 500.000 đồng và công bố ngày 9/9.

Có thể nói, dù đấu thầu cạnh tranh qua mạng nhưng doanh nghiệp Nga Chín chỉ cần bỏ giá thấp hơn vỏn vẹn 148 nghìn đồng là có thể dễ dàng trúng gói thầu gần 250 triệu đồng của Trung tâm Khuyến nông làm chủ đầu tư.

Cũng tại Trung tâm khuyến nông và cùng ngày 9/9, lãnh đạo đơn vị này đã ký quyết định trúng thầu cho Doanh nghiệp Nga Chín về gói thầu số 2: Mua thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt với giá 171,465 triệu đồng.

Quyết định trúng thầu cho Doanh nghiệp Nga Chín về gói thầu số 2: Mua thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt.

Tương tự, mới đây, vào ngày 14/10, Chi cục Phát triển Nông thôn đã ký quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Cung cấp con giống bê cái lai Sind sinh sản..

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Cung cấp con giống bê cái lai Sind sinh sản.

Theo đó, đơn vị trúng thầu lại lại nhà thầu “quen mặt” - Công ty Cổ phần Nga Chín với giá trúng thầu là 302.800.000 đồng.

Trong khi đó, giá gói thầu này được công bố ngày 25/9 trên mạng là 303.000.000 đồng. Do đó, doanh nghiệp Nga Chín trúng thầu khi bỏ giá chỉ thấp hơn 200 nghìn đồng là đã trúng thầu.

Có thể nói, các gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, song, đơn vị này lại là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng giá rất sát với tỉ lệ tiết kiệm thấp rất thấp. Điều này, dư luận cũng đặt ra mối lo về đấu thầu chưa thực sự cạnh tranh. Với những gói thầu đấu thầu rộng rãi thông thường mà tỷ lệ tiết kiệm chỉ dưới 1% thì trong nhiều trường hợp là rất đáng lưu ý.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An) cho rằng, việc doanh nghiệp trúng thầu, giảm giá nhiều hay ít là do nhà thầu. Năm nay, con giống giá cao, trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An lại rất ít các nhà thầu cung ứng về con giống nên chỉ có 1 nhà thầu tham gia dói thầu vừa qua.

Nếu đấu thầu lại thì cũng không có nhà thầu tham gia, mà lại tốn công, chi phí. Với lại, việc bàn giao con giống cho dân kịp thời vụ, tránh thời tiết mưa rét. Chính vì vậy, chủ đầu tư đã trao thầu", ông Lê Văn Lương cho biết thêm.