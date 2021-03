Nghệ An: Nguy hiểm đoạn QL7 hẹp ở thị trấn Con Cuông

Đoạn QL7 dẫn vào thị trấn Con Cuông thường xuyên xảy ra tai nạn chết người do mặt đường nhỏ hẹp, cong cua, khuất tầm nhìn

Đoạn Km 93+050 - Km 94+250 QL7 tiếp giáp giữa xã Chi Khê và thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Đây cũng là đoạn đường cửa ngõ dẫn vào thị trấn miền núi nhưng đông dân này.

Theo quan sát của PV, đoạn đường rộng chừng 7m, trong đó mặt bê tông nhựa chỉ chừng 5m. Gần giữa tuyến có cầu Khe Dún bề rộng mặt cầu 7m, cuối tuyến sát thị trấn là một ngã tư dẫn vào khu vực đông dân cư và Vườn Quốc gia Pù Mát.

Trên tuyến có một khúc cong cua, mặt đường hẹp, trong khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn, dễ dẫn đến xung đột giao thông và va chạm giao thông giữa các dòng phương tiện trên tuyến chính với các dòng xe chuyển hướng, hoặc từ đường nhánh đi ra, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo Công an huyện Con Cuông, trong năm 2020 trên đoạn đường này đã xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 2 người và bị thương 3 người, nhiều phương tiện của người dân bị hư hỏng.

Vụ gần đây nhất xảy ra vào 6h40 sáng 3/11/2020 tại Km 93+300 QL7. Thời điểm đó, xe ô tô khách BKS 37B-026.43 đi từ huyện Anh Sơn hướng lên huyện Tương Dương đã đâm vào xe máy BKS 37B1-449.70 do một người đàn ông điều khiển, đi cùng chiều. Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Qua phân tích các vụ tai nạn, Công an huyện Con Cuông đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, tránh vượt không đúng quy định gây TNGT; Nguyên nhân thứ 2, do đường cong cua, tầm nhìn bị che khuất, mặt đường hẹp, lề đường bị hạn chế tại nơi giao nhau với đường nhánh; Cuối cùng, đây là đoạn giao giữa khu vực đông dân cư và đường thông thường nên nhiều phương tiện bị bất ngờ về tốc độ và bề rộng mặt đường, dẫn đến bị động trong xử lý, dễ gây tai nạn.

Trước thực trạng này, ngày 5/1/2021, Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông Vi Văn Quý đã ký tờ trình gửi Tổng cục Đường bộ VN, Cục QLĐB II đề nghị xử lý khẩn cấp điểm đen này.

Theo ông Quý, vị trí này xảy ra 3 vụ TNGT (2 vụ TNGT nghiêm trọng và 1 vụ ít nghiêm trọng) làm 2 chết người, bị thương 3 người.

Xét các nguyên nhân dẫn đến tai nạn đều có yếu tố bất cập về hạ tầng. Xét theo Điều 4, Thông tư 26/2012 của Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác thì vị trí này là điểm đen TNGT cần phải được sớm khắc phục.

Lãnh đạo huyện Con cuông đề xuất Tổng cục Đường bộ VN xem xét cho khảo sát mở rộng làn đường xe chạy tạo lề về 2 bên; mở rộng mặt cầu Khe Dún phù hợp với bề rộng mặt đường. Đề xuất cho khảo sát lắp đặt đèn chiếu sáng vào ban đêm. Kết hợp bổ sung hệ thống ATGT, sơn gồ giảm tốc hai đầu trước khi vào điểm giao nhau với đường nhánh.

Trao đổi với PV, ông Ngô Viết Hưng, Phó chi cục trưởng Chi cục QLĐB II.2 cho biết: “Quá trình kiểm tra tuyến, chúng tôi đã phát hiện được những bất cập trên đoạn tuyến và báo cáo Cục. Cuối năm 2020, Cục QLĐB II đã giao cho Chi cục phối hợp với địa phương khảo sát, lập hồ sơ điểm đen trình lên Cục.

Hiện tại, điểm đen này đã được Cục đưa vào kế hoạch xử lý trong năm 2021 để trình lên Tổng cục Đường bộ VN. Trong thời gian chờ phê duyệt, người tham gia giao thông khi đi qua đây phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của hệ thống vạch sơn, biển báo trên tuyến.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn