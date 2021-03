Nghệ An: Người phụ nữ tụt đồ trước cổng đền có đơn "tố cáo ngược" bị nhân viên xúc phạm danh dự

Ngày 2/3, ông Hoàng Công Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn An (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, bà M. - người có hành vi phản cảm tụt quần, chửi bới nhân viên trước cổng đền Cuông đã làm đơn tố cáo bị nhân viên trong đền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Theo ông Trường cho biết, bà M. đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền xã Diễn An trong đó có 3 nội dung gồm: Tố cáo tập trung đông người tại đền Cuông trong thời gian có dịch Covid-19, có hoạt động mê tín dị đoan và tố cáo bà Nguyễn Thị H. (nhân viên làm việc tại đền Cuông) xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà M.

"Mấy ngày tới, công an xã sẽ mời bà M. ra trực tiếp tại đơn vị để làm việc liên quan đến đơn tố cáo này", ông Trường nói.

Chủ tịch UBND xã Diễn An cho biết, trong ngày 1/3, Thanh tra Sở Văn hóa thể thao Nghệ An đã ra làm việc với Ban Quản lý đền Cuông về nhiều nội dung, trong đó có một số vấn đề liên quan đến chấn chỉnh hoạt động tại đền.

Thanh tra Sở VHTT cũng đã làm việc với bà H. (nhân viên làm việc tại đền; người bị tố cáo) để có thông tin thêm về vụ việc và có hướng xử lý.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Nhã Sơn - Trưởng Ban quản lý đền Cuông cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ông đã yêu cầu các nhân viên trong đền làm bản tường trình lại toàn bộ sự việc diễn ra.

Quá trình làm việc với Thanh tra Sở VHTT Nghệ An, các nhân viên cũng trình bày lại toàn bộ sự việc.

Theo đó, ngày 26/2 (trùng ngày rằm tháng Giêng) bà M. có đến đền Cuông thắp hương và xin giải quẻ xăm. Theo quy định, người lấy tờ giải quẻ xăm sẽ bỏ 5000 đồng vào hòm công đức cho đền. Tuy nhiên bà M. không chịu bỏ nên xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị H. (nhân viên tại đền).

Khi bà M. ra về thì chiếc xe chở người này đậu chắn lối ra vào cổng đền. Nhân viên làm việc tại đây liền đến nhắc nhở thì bị nhóm người ngồi trên ô tô chửi bới. Bà M. sau đó đã xuống mở cửa, tụt quần chửi bới nhân viên làm việc ngay trước cổng đền Cuông.

Sự việc được một số hành khách xung quanh dùng điện thoại quay video lại và tung lên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với Ban Quản lý đền Cuông và nhân viên tại đây, dự kiến trong ngày 2/3, Thanh tra sở VHTT sẽ tiếp tục mời bà M. lên Sở để xác minh và có hướng xử lý vụ việc.

Được biết, sau khi xuất hiện đoạn video người phụ nữ tụt quần trước cổng đền Cuông chửi bới nhân viên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu vào cuộc xác minh vụ việc để có hướng xử lý nghiêm.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị