Nghệ An: Ngôi trường vùng ven đô lần đầu tiên có 2 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Cô Nguyễn Thị Lan Phương – Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Lộc (TP Vinh, Nghệ An) cho hay: So với nhiều trường học khác trong thành phố, trường chúng tôi còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, nguồn tuyển sinh cũng hạn chế, do nhiều học sinh của xã xin chuyển phổ cập sang các phường lân cận, trung tâm. Nhưng điều đáng ghi nhận là đội ngũ giáo viên của trường rất tâm huyết, nhiệt tình. Các thầy cô luôn tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn, trăn trở để có biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng ủng hộ giáo viên và nhà trường. Nhờ đó mà chất lượng đại trà cũng như mũi nhọn của trường trong những năm gần đây đã có sự tiến bộ rõ rệt và thu về thành quả tự hào.