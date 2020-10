Nghệ An: Nghi trộm chó, cầm dao đe dọa người khác bị bắn tử vong

Ngày 26-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Mạnh Lộc Chiến (SN 1998, trú tại xã Phúc Thọ huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra vì liên quan đến một vụ án mạng trên địa bàn.

Khu vực người dân phát hiện thi thể anh H.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25-10, trong lúc đang mang theo súng tự chế (dạng súng hơi bắn đạn chì) để đi bắn chim tại khu vực xóm 1, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Thành phát hiện thấy Trần Quang H. (SN 2001, trú tại xã Phúc Thọ huyện Nghi Lộc) đang điều khiển xe máy chở theo Mạnh Lộc Chiến (SN 1998, trú tại xã Phúc Thọ huyện Nghi Lộc) mang theo dụng cụ bắt trộm chó cùng một bao tải đựng chó nên cầm điện thoại ra quay lại.

Phát hiện Thành đang dùng điện thoại quay phim, H. và Chiến đã cầm 2 con dao mang theo đe dọa Thành. Khi H. và Chiến vừa phóng xe đi, Thành đã cầm súng mang theo nhằm về phía H. và Chiến bắn 3 phát. Hậu quả H. bị trúng 2 phát đạn vào vùng sườn và vùng lưng, lao xe máy vào bụi cây ven đường bất tỉnh. Chứng kiến H. bất tỉnh, Thành và Chiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25-10, người dân đã phát hiện H. tử vong tại bụi cây ven đường qua đoạn xóm 1, xã Nghi Xuân, bên cạnh thi thể nạn nhân có 1 bì bên trong có đựng 3 con chó. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra và truy bắt đối tượng liên quan.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Thành để điều tra về hành vi giết người; tạm giữ Mạnh Lộc Chiến để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động