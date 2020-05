Nghệ An: Nam sinh chết đuối khi tắm biển được tìm thấy trên sông

Tắm biển sau khi ăn cưới, người đàn ông ở Nghệ An bị đuối nước Sau khi dự tiệc cưới người thân vào trưa 16/5, đến khoảng 14h cùng ngày, anh Trịnh Minh T. (SN 1980, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) cùng một số người thân ra bãi biển thuộc xã Nghi Tiến để tắm. Do rơi vào chỗ nước xoáy, chảy mạnh, anh T. bị cuốn đi. Phát hiện sự việc, người thân ở gần đó hô hoán, nhưng do không ai biết bơi nên không thể cứu. Nhận được thông tin, UBND xã Nghi Tiến đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm. Đến gần 15h chiều cùng ngày, thi thể anh T. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.