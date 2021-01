Nghệ An: Một học sinh tử vong sau tiếng nổ lớn

Học sinh bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 29/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi dùng thuốc nổ làm pháo gây nổ, khiến 2 học sinh thương vong.

"Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 28/1 tại gia đình bà V. ở xã Tân An. Khi mọi người chạy đến thì đã thấy cháu Bùi Nguyễn Thuận M. và Bùi Duy M. nằm bất động trên nền nhà, máu me be bét. Hai cháu được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, cháu Thuận M. đã tử vong sau đó", ông Thìn cho biết.

Theo ông Thìn, ngay trong đêm, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại nhà bà V. để điều tra nguyên nhân và khám nghiệm tử thi.

Ông Thìn thông tin, bố mẹ cháu Thuận M. đã chia tay nhau, mẹ đi nước ngoài làm ăn hơn 10 năm chưa về, cháu M. đang ở với bà ngoại.

Sáng nay 29/1, thầy Trần Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 cho PV Dân trí biết thêm, học sinh tử vong là em Bùi Nguyễn Thuận M., học lớp 10A11.

Cũng liên quan đến tai nạn pháo nổ, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 28/1, một nhóm học sinh cùng học lớp 10A1 Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, Nghệ An đến nhà em T.M.K. (16 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) chơi.

Tại đây, nhóm học sinh này đưa thuốc nổ ra tự chế pháo. Trong quá trình chế, không may pháo phát nổ khiến cả 3 học sinh bị thương. Em P.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương dập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ…

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí