Nghệ An: Loay hoay tìm nguyên nhân sụt lún ở huyện Quỳ Hợp

Nguyên nhân sụt lún vẫn chưa cụ thể

Mới đây, UBND huyện Qùy Hợp đã tổ chức cuộc họp lần 2 để nghe Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ báo cáo kết quả khảo sát, xác định lại nguyên nhân gây sụt lún ở xã Châu Hồng.

Báo cáo của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ cho biết, đã xác định được 8 nguyên nhân (trong đó có thêm 2 nguyên nhân so với kết luận lần 1 vào ngày 1/8/2022) dẫn đến thực trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, giếng nước khô cạn tại xã Châu Hồng và vùng lân cận.

Ngoài 6 nguyên nhân đã có trong kết luận trước đây gồm: nguyên nhân do cấu trúc địa hình địa mạo, cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn, đặc điểm địa chất công trình; nguyên nhân do nhân tạo; nguyên nhân do thời tiết bất thường vì biến đổi khí hậu.

Trong kết luận lần này, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ xác định thêm 2 nguyên nhân là: nguyên nhân rút ra từ kết quả đo địa vật lý và các nguyên nhân khác do tác động nhân sinh. Trong đó, các nguyên nhân do tác động nhân sinh gồm: Tác động của hoạt động vận chuyển quặng, đá xây dựng và đá hoa trên các tuyến đường giao thông và trên Tỉnh lộ 532; tác động của việc khai thác đá xây dựng, đá hoa trắng trên các dãy núi xung quanh thung lũng; tác động của các mỏ khai thác hầm lò, mỏ khai thác lộ thiên quá độ sâu xâm thực chuẩn địa phương.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra thực tế, thị sát tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp vào ngày 29/5/2022

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ cũng đã hoạch định 2 khu vực sụt lún đất quy mô trung bình đến lớn, nguy hiểm gồm: phía đông nam bản Na Hiêng và phía bắc bản Pòng thuộc xã Châu Hồng; sụt đất quy mô nhỏ đến trung bình và có nguy cơ sụt đất ít nguy hiểm xã Châu Hồng có 7 khu vực, xã Liên Hợp 5 khu vực. Ngoài ra, có 16 khu vực tiềm ẩn sạt đất nhưng không nguy hiểm và các khu dân cư còn lại có thể định cư ổn định.

Sau khi nghe thông tin về kết luận Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, một cán bộ xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp cho rằng, các nguyên nhân mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã xác định là chưa có tính thuyết phục, chưa đảm bảo tính khách quan theo thực tế tại địa bàn xã Châu Hồng thời gian qua, chưa xác định được nguyên nhân chủ quan về tụt mạch nước ngầm, gây sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, cạn giếng nước một cách cụ thể mà chỉ nêu nguyên nhân chung chung, mặc dù có thêm 2 nguyên nhân mới so với báo cáo trước đó 15 ngày. Vì vậy, kết luận chưa đáp ứng được như sự trông đợi các cấp chính quyền và nhiều người dân xã Châu Hồng.

Dừng không thời hạn việc khai thác nước ngầm

Tại cuộc họp vào ngày 15/8, UBND huyện Quỳ Hợp đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tiếp tục dừng không thời hạn việc bơm hút, khai thác, sử dụng nước ngầm của các tổ chức, cá nhân tại khu vực xã Châu Hồng; giao các sở, ngành chuyên môn thẩm định báo cáo đánh giá nguyên nhân gây ra sụt lún tại Quỳ Hợp của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ; giao Sở TN&MT, Sở Xây dựng định kỳ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo thiết kế, phạm vi khai thác được cấp phép. Từ đó, có kết luận chính xác để công bố cho nhân dân trên địa bàn được biết và có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, huyện Qùy Hợp cũng xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về đề xuất tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2 của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

Ông Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã đề nghị các ban, ngành, các xã: Châu Hồng, Châu Tiến, Liên Hợp cần tuyên truyền cho nhân dân yên tâm sản xuất, tránh tâm lý hoang mang lo sợ. Huyện sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng này. “Đề nghị tiếp tục đình chỉ không có thời hạn đối với các hoạt động bơm hút nước trên địa bàn xã Châu Hồng.

Trước mắt, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, tổ chức kiểm tra, rà soát để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Triển khai lập hàng rào bao quanh hố sụt lún, cắm biển cảnh báo nguy hiểm ngăn không cho người và vật nuôi đi vào khu vực hố sụt lún. Đồng thời, tiếp tục theo dõi tình hình sụt lún đất để có biện pháp xử lý kịp thời khi sự cố sụt lún xảy ra để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân”- ông Lợi nói.

Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ khoan lấy mẫu tìm nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã đưa tin, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 560/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung tại cuộc họp ngày 4/8/2022 để nghe kết quả xử lý của Đoàn kiểm tra liên ngành; kết quả khảo sát địa chất tìm nguyên nhân sụt lún, nứt nẻ và công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các công trình bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Thông báo này nêu rõ, thời gian qua, mặc dù các cơ quan, đơn vị và địa phương đã cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa xác định được đầy đủ, chính xác nguyên nhân gây sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô cạn trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân và sớm tìm ra nguyên nhân nứt nẻ, sụt lún đất trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục dừng tất cả các hoạt động bơm hút, khai thác nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Cùng với đó, UBND huyện Quỳ Hợp tiếp tục làm việc với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ về các nội dung theo hợp đồng đã ký, trong đó phải nêu rõ nguyên nhân sụt lún đất và giếng nước khô cạn tại bản Na Hiêng, bản Công, bản Quèn (xã Châu Hồng) và khu vực có sụt lún đất trong diện tích nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng tránh hợp lý; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cũng đã cầu tạm đình chỉ các hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP Tân Hoàng Khang trên địa bàn xã Châu Hồng để làm rõ các vi phạm trong quá trình khai thác; yêu cầu Công ty CP Tân Hoàng Khang có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ kinh phí để khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ, sụt lún đất.

Tác giả: CAO SƠN - NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn