Nghệ An: Lập đoàn liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Mỏ khoáng sản của Công ty TNHH Toàn Thắng.

Theo đó, Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An sẽ do ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TNMT Nghệ An làm Trưởng đoàn cùng các Phó trưởng đoàn, thành viên thuộc các sở, ban, ngành và đại diện chính quyền địa phương có liên quan.

Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra các doanh nghiệp với nhiều nội dung như việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan… trong niên độ kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến nay.

Đặc biệt, bên cạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp, Quyết định 3892/QĐ-UBND của tỉnh Nghệ An cũng đề cập đến trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Dịp này, Đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tập trung tại các huyện Qùy Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu. Trong đó, tại huyện Qùy Hợp, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra 9 đơn vị doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp tại huyện Qùy hợp bị kiểm tra lần này có Công ty TNHH Toàn Thắng.

Trước đó, qua tổng hợp số liệu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ Khu tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp khai, nộp thuế, Chi cục Thuế khu vực Phù Qùy 1 thấy rủi ro rất cao về thuế.

Để chống thất thu thuế tài nguyên trong hoạt động khai thác khoáng sản, đơn vị này đã đề nghị Cục Thuế Nghệ An ban hành công văn gửi Tài nguyên và Môi trường đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ đá của doanh nghiệp Toàn Thắng đã khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng tài nguyên khai thác thực tế của Công ty TNHH Toàn Thắng.

Sau khi nhận được văn bản của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, ngày 24/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi đơn vị này về việc đối chiếu sản lượng khai thác tại mỏ đá lèn Chu, xã Thọ Hợp và Minh Hợp của Công ty TNHH Toàn Thắng.

Cụ thể, Sở TN&MT Nghệ An đã có 2 văn bản ngày 2/6/2021 và 10/8/2021 đề nghị Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức kiểm tra và làm rõ các nội dung về sản lượng khai thác thực tế tại khu vực mỏ. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ngày 13/8/2021 có công văn đề nghị Sở TN&MT phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra.

Đặc biệt, vào ngày 15/6/2021 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1876a/QĐ-UBND xử phạt Công ty TNHH Toàn Thắng số tiền 100 triệu đồng, do vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Hành vi xử phạt là “Chiếm đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn (cụ thể xây dựng xưởng chế biến đá với diện tích 2,9 ha trên đất trồng cây lâu năm) mà chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định”.

Không những thế, trước đó, ngày 23/4, UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã ra Quyết định số 572/QĐ-UBND xử phạt hành chính và nộp phạt số tiền 55,853,000 đồng, do thực hiện hành vi "Chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn".

“Đã đổ đất, đá thải và tập kết sản phẩm trên diện tích 4.000 m2 (0,4ha), tại khu vực phía Tây của mỏ đá Lèn Chu, xã Thọ Hợp mà chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định. Quy định tại điểm đ, khoản 3, điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP…”. Đồng thời, UBND huyện Quỳ Hợp còn yêu cầu Công ty TNHH Toàn Thắng "Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Thời hạn khắc phục hậu quả là 90 ngày kể từ ngày nhận Quyết định".

