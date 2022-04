Nghệ An: Lập biên bản và xử lý vi phạm 12 trường hợp vi phạm giao thông đường sắt

Thông tin từ Đội CSGT đường sắt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong tháng 3/2022 vừa qua, đơn vị đã tiến hành tổ chức 16 ca tuần tra kiểm soát tại các đường ngang có gác và có cần chắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đơn vị đã lập biên bản 12 trường hợp với tổng số tiền phạt là 5.200.000 đồng. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm 08 ô tô để rơi vãi cát trên đường sắt; 2 xe mô tô và 2 xe đạp máy không chấp hành tín hiệu đèn, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Bên cạnh đó, ngoài việc xử lý các trường hợp vi phạm, tháng vừa qua, Đội CSGT đường sắt đã kiểm tra 08 nhà ga, 31 đường ngang và 53 lối đi tự mở; Khảo sát, nắm tình hình đảm bảo an trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng theo Đội CSGT đường sắt cho hay, thông qua công tác kiểm tra, xử lý, đơn vị đã tuyên truyền cho nhiều người dân hiểu biết về pháp luật giao thông đường sắt và tính nguy hiểm khi không chấp hành giao thông khi qua đường sắt.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn