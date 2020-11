Nghệ An: Làm rõ vụ chảy máu tai, thủng màng nhĩ sau nửa đêm ở trụ sở công an xã

Bà Tứ và anh Hương vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại sự việc

Nghi vấn nửa đêm trèo tường rào vào còng tay đưa người đi (!?)

Dù đã gần 1 tuần trôi qua, nhưng bà Trần Thị Tứ (63 tuổi, ở xóm 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại với PV Báo Giao thông: Khoảng nửa đêm mùng 5, rạng sáng 6/11, bà và con trai là Phan Văn Hương (34 tuổi) cùng các cháu đang ngủ trong nhà thì có người đập cửa nhà ầm ầm, yêu cầu mở cửa.

“Tôi vừa rút chốt cửa thì một người đàn ông xông vào nói là công an xã rồi chạy vào giường con trai tôi nằm. Tôi chưa kịp định thần thì người này đã đến còng 2 tay con trai tôi”, bà Tứ kể.

Xác nhận thông tin, anh Phan Văn Hương tiếp lời: Lúc đó khoảng gần 12h đêm, tôi đang nằm xem điện thoại, nghe ầm ầm chưa kịp định thần đã có một người đàn ông xưng là công an xã còng tay tôi ngay trong nhà. “Tôi có hỏi tôi phạm tội gì, không có giấy tờ sao nửa đêm các anh lại bắt người nhưng họ không nghe”, anh Hương cho biết.

Your browser does not support the video tag.

Video anh Hương kể lại một phần sự việc

Bà Tứ kể, sau khi còng tay Hương, 2 cán bộ công an yêu cầu bà ra mở cửa cổng để họ đưa người đi. “Buổi tối ngủ, cửa cổng nhà tôi có khóa, lúc vào 2 người này nhảy tường vào. Còng tay con trai tôi xong họ bắt tôi ra mở cửa cổng, vì sợ quá nên tôi phải tuân theo”, bà Tứ nhớ lại và cho biết thêm: Vì chồng không ở nhà nên sau đó tôi chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ nhưng khi trở về thì họ đã đưa anh Hương đi.

Xác nhận thông tin, ông Nguyễn Bá Du (sống cạnh nhà bà Tứ) cho biết: "Lúc đó khoảng 12h đêm, bà Tứ sang đập cửa ầm ầm nói công an vào bắt thằng Hương. Tôi khuyên bà bình tĩnh, rồi đi sang nhà bà Tứ thì Hương đã bị đưa đi, chỉ còn một công an viên xã đứng ở cửa. Người đó hỏi tôi, lúc tối có uống rượu ở xã Công Thành không, tôi trả lời có nhưng về sớm. Còn quá trình công an vào nhà đưa Hương đi như thế nào tôi không rõ".

Anh Hương được kết luận chảy máu tai, thủng màng nhĩ trái

Sang thăm hỏi thì đã thấy tai chảy máu

Cũng theo ông Du, ngoài là hàng xóm láng giềng, ông với anh Hương còn đi làm mái tôn với nhau ở bên xã Công Thành, nên sáng hôm sau ông có sang hỏi thăm tình hình. “Lúc tôi sang thì Hương đã về nhà và kêu đau tai. Tôi nhìn thì thấy máu và mủ từ trong tai chảy ra. Tôi bảo, thôi đừng đi làm nữa, ở nhà rồi đi khám đi”, ông Du nhớ lại.

Sau 4 ngày được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) vệ sinh và cho uống thuốc, đến nay máu và mủ trong tai đã đỡ đi rất nhiều. Tuy nhiên, anh Hương cho biết, bên tai trái vẫn bị ù, nói nhiều là tai đau nhói.

Đặc biệt, qua trao đổi có thể cảm nhận anh Hương đang rất khó nghe; phải nói to, chậm mới nghe rõ. Có lẽ vì vậy mà cuộc nói chuyện của chúng tôi thi thoảng lại bị ngắt quãng.

Anh Hương kể lại: Sau khi đưa tôi lên trụ sở Công an xã, một công an lấy còng số 8 còng luôn cả chân tôi lại. Một người khác đi về nhà lấy xe máy, ví và điện thoại của tôi ở nhà.

“Một anh công an quay lại, bắt tôi mở tất cả các cửa để lục soát khắp nơi, sau đó anh ấy thu điện thoại, ví và xe máy của con trai đưa đi”, bà Trần Thị Tứ xác nhận.

Theo anh Hương, vết sẹo trên cổ chân là do còng số 8 in lại

“Anh công an ngồi đối diện tôi, bảo tôi thừa nhận ném đá làm vỡ gương xe ô tô tải đi qua, có camera ghi lại và cũng có người thấy tôi ném. Tôi bảo, tôi không biết chuyện gì cả, tôi không làm, nếu các anh nói có camera thì cho tôi xem, có người chứng kiến thì mời họ lên đây đối chất, tôi làm tôi sẽ chịu.

Nhưng anh công an không chịu mà cứ hỏi, vừa hỏi anh ta vừa dùng chân dậm vào giữa còng số 8 để còng thắt xuống chân tôi đau đớn; hỏi một câu lại tát tôi một cái. Vì không làm nên tôi kiên quyết không nhận mình ném đá xe khách.

Sau đó, anh công an treo tôi lên cửa sổ phòng, muốn không đau thì phải nhón chân lên, nên cả đêm đó tôi không ngủ; tôi xin uống nước họ cũng không cho”, anh Hương kể tiếp.

Nghe con kể, bà Tứ nói trong nước mắt, sau khi con bị đưa lên công an xã, tôi cầm mấy hộp sữa lên thì thấy ngoài cổng có một xe ô tô tải bị rạn kính. Tôi đi vào xin đưa cho con mấy hộp sữa nhưng mới đến giữa sân thì mấy anh công an nói ở đây nước nhiều rồi, không cần gì nữa cả, nào ngờ họ bắt con tôi nhịn khát cả đêm.

Đến sáng ngày 7/11, thấy máu và mủ trong tai vẫn đang chảy nên anh Hương quyết định xuống Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn (ở xã Bảo Thành, Yên Thành) thăm khám. Tại đây, anh được các bác sĩ đã tiến hành nội soi tai và chụp cộng hưởng từ não. Kết quả kết luận chụp cộng hưởng từ não bình thường, còn tai trái bị thủng màng nhĩ, có dịch nhầy lẫn máu tươi.

“Hiện các bác sĩ cho anh Hương thuốc về nhà uống và cách 1 ngày thì xuống bệnh viện vệ sinh một lần. Khi nào tai khô ráo thì bệnh nhân phải xuống bệnh viện tỉnh để mổ ghép màng nhĩ, chứ ở bệnh viện chưa làm được kỹ thuật này”, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cho biết.

Người đứng đầu Công an xã Liên Thành và Công Thành phủ nhận việc đánh đập, còng tay, chân anh Hương

Gia đình đã ký “không bị đánh đập”(!?)

Trước sự việc trên, Thượng úy Lương Đình Thiết, Trưởng Công an xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận: Khuya ngày 5/11, đơn vị có phối hợp với Công an xã Công Thành “mời” anh Phan Văn Hương (34 tuổi) lên trụ sở đơn vị làm việc.

Nguyên nhân là tối hôm đó ở xã Công Thành xảy ra 1 vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản (ném vỡ kính xe ô tô tải), bị hại có thông tin là nghi ngờ anh Phan Văn Hương.

“Lúc vào nhà mời lên làm việc thì cửa cổng không khóa, vào gõ cửa nhà thì mẹ anh Hương mở cửa. Sau đó, anh em vào mời anh Hương lên trụ sở làm việc bình thường. Không có chuyện công an còng tay từ nhà và đánh đập tại phòng làm việc như anh Hương và bà Tứ phản ánh.

Trong biên bản trước khi trả anh Hương về, chính anh Hương và bà Tứ cũng đã ký là quá trình làm việc không bị đánh đập, ép cung… Còn qua làm việc, chúng tôi được biết, trước đó anh Hương uống rượu ở xã Công Thành thì bị 1 người khác tát vào tai”, Thượng úy Thiết nói.

Cùng quan điểm, Đại úy Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an xã Công Thành, huyện Yên Thành cho biết thêm: Anh không tham gia quá trình vào nhà đưa anh Hương lên trụ sở Công an xã Liên Thành nên không biết có chuyện còng tay từ nhà hay không.

"Lúc tôi sang trụ sở Công an xã Liên Thành thì anh Hương đã được đưa lên, quá trình làm việc không có chuyện đánh đập, còng chân, treo người lên cửa sổ. Lúc trả anh Hương về nhà đã vào giờ làm việc buổi sáng, có nhiều cán bộ UBND xã Liên Thành chứng kiến", Đại úy Nam nói.

Cả Thượng úy Thiết và Đại úy Nam đều khẳng định: Lúc lên làm việc với Công an, nhìn bề ngoài anh Hương bình thường, không bị gì ngoài có mùi rượu.

“Lúc vào nhà mời lên làm việc, nhìn qua khe cửa sổ thì thấy anh Hương đang chơi điện thoại; lúc lên đây thì bình thường nhưng có mùi rượu; ở địa phương anh Hương là người bồng bột”, Thường úy Thiết nói.

Về việc anh Hương bị chảy máu, thủng mạng nhĩ tai trái Đại úy Nam nói: Sau khi anh Hương về nhà, có chuyện gì hay không mà chảy máu, thủng mảng nhĩ tai trái thì chúng tôi không biết.

Được biết, sau khi làm việc công an 2 xã Công Thành và Liên Thành chưa kết luận được anh Hương là người ném vỡ kính xe tải. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, nên công an đề nghị thời gian này anh Hương không được đi khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ việc này, ông Thái Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Liên Thành cho biết: Tôi cũng nghe người dân xì xào chuyện công an đánh anh Hương nhưng chưa nhận được báo cáo từ phía công an hay UBND xã. Trong khi đó, ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết: Nhà tôi cũng trong xóm với anh Hương, xã cũng mới nghe thông tin từ người dân chứ chưa rõ thực hư. Hiện tại, UBND xã đang yêu cầu Công an xã làm báo cáo về vụ việc để xác định rõ có hay không chuyện nửa đêm vào nhà còng tay đưa người đi; quá trình làm việc ra sao, có đánh đập, bức cung, nhục hình không…

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông