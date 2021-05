Nghệ An: Kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực trạng nhiều cây xăng trái phép

Từ nhiều năm nay, người dân trên địa bàn các huyện như Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Hoàng Mai, Diễn Châu (Nghệ An) rất bức xúc khi hàng loạt cây xăng được xây dựng trái phép, sai quy hoạch, không được cơ quan chức năng cấp phép kinh doanh xăng dầu gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh.

Hai cây xăng dầu liền nhau ở xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) vi phạm hành lang ATGT và không đáp ứng đầy đủ QCVN 01 - 2013.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại xã vùng biển Quỳnh Lập huyện Quỳnh Lưu, có một số cây xăng được xây dựng ngay giữa các khu dân cư, thậm chí còn có cây xăng nằm ngay trong nhà dân, được che đậy bằng cửa cuốn hoặc các lưới thép B40 hoặc tấm inox. Khi có tàu thuyền đến bơm dầu thì được chủ cơ sở mở cửa kéo vòi ra bơm, gây nguy cơ mất an toàn cháy nổ của khu dân cư, nhất là vào những tháng mùa hè sắp tới.

Theo số liệu từ Sở Công Thương Nghệ An, với hệ thống 694 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, trong đó 115 cửa hàng chưa có giấy phép xây dựng, 45 cửa hàng chưa hoàn thành các thủ tục về phòng cháy chữa cháy; 116 cửa hàng vi phạm hành lang an toàn giao thông; 12 cửa hàng còn vướng mắc về thủ tục đất đai, 80 cửa hàng vi phạm quy chuẩn về thiết kế cửa hàng xăng dầu, 62 cửa hàng chưa được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu…

Thực tế là vậy nhưng nhưng để xử lý triệt để vấn đề này không phải là chuyện một sớm một chiều. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Thuỷ - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng TX. Hoàng Mai - cho biết, hiện nay toàn thị xã có hơn 1.000 tàu thuyền đi biển, trong đó có hơn 430 tàu có công suất từ 300-400CV. Tàu thuyền đi biển có nhu cầu sử dụng dầu diezen rất lớn. Nếu như đình chỉ các cơ sở chưa hoàn thiện các thủ tục sẽ khiến cho hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Quan điểm của TX. Hoàng Mai là luôn tạo điều kiện hỗ trợ tối đa các cơ sở kinh doanh xăng dầu hoàn thiện cơ sở pháp lý, thủ tục nhằm hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục lại qua nhiều sở, không qua thị xã, thị xã không có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Chưa kể, các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại Quỳnh Lập đã tồn tại từ lâu, nếu áp dụng các quy chuẩn, quy định hiện tại thì các cơ sở kinh doanh rất khó đạt. Thị xã cũng đã đề nghị các ngành chức năng có cơ chế để tháo gỡ nút thắt cho các cơ sở kinh doanh…

Xử lý dứt điểm các tồn tại

Thực trạng cây xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh, tồn tại nhiều năm dù tỉnh Nghệ An đã tìm nhiều phương án nhưng chưa khả thi. Mới đây, ngày 22/4, trong cuộc làm việc của UBND tỉnh Nghệ An với Sở Công Thương, tỉnh này đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với ban ngành liên quan, tổ chức kiểm tra, xem xét các quy định có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận về việc xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND, kiểm tra, kiểm soát đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Thời gian kiểm tra kéo dài 3 tháng từ 20/4 đến hết 20/7/ 2021

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An - cho biết: Những tồn tại, vướng mắc trong thủ tục hoạt động kinh doanh xăng dầu đều do lịch sử để lại. Thời gian tới, Sở tập trung chấn chỉnh đối với cửa hàng xăng dầu đã xây dựng và hoạt động nhưng không có giấy phép xây dựng do xây dựng trước thời điểm quy định về giấy phép xây dụng hoặc cửa hàng xăng dầu do lịch sử để lại, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, không có đơn thư khiếu kiện theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Hoặc các cửa hàng xăng dầu đã xây dựng và hoạt động kinh doanh nhưng không có giấy phép xây dựng, không đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường,... thì yêu cầu cơ sở cải tạo, xây dựng cửa hàng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Không xem xét cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với những cửa hàng này nếu không thực hiện.

Đối với cửa hàng bán lẻ xă lộng dầu nằm trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường huyện, xây dựng đúng giấy phép xây dựng đã được cấp nhưng sau khi Nhà nước quy hoạch lại tuyến đường thì bị vi phạm hành lang an toàn giao thông và tuyến đường chưa nâng cấp, mở rộng đường thì cho phép các cửa hàng xăng dầu đã được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tiếp tục hoạt động. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp có cam kết tự tháo dỡ, di dời ra khỏi hành lang an toàn giao thông (ATGT) khi Nhà nước thực hiện đầu tư, xây dựng, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch.

Đối với cửa hàng xăng dầu nằm trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện vi phạm hành lang ATGT do xây dựng không đúng giấy phép xây dựng được cấp hoặc bản vẽ quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể được phê duyệt thì yêu cầu thương nhân tiến hành di dời cửa hàng xăng dầu đưa ra khỏi hành lang ATGT đường bộ. Không xem xét cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu sau khi hết hạn đối với các cửa hàng không thực hiện di dời. Đối với các cửa hàng chưa hoàn thành các thủ tục về PCCC, chưa hoàn thiện hồ sơ về bảo vệ môi trường: Trường hợp cửa hàng xăng dầu đã xây dựng và đang hoạt động... yêu cầu các cơ sở hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu hiện hành…

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND, nhằm kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, việc kiểm tra sẽ được tiến hành đột xuất, kéo dài 3 tháng từ ngày 20/4 đến hết 20/7/2021. Với các đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, doanh nghiệp phân phối xăng dầu, doanh nghiệp làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp làm đại lý bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp nhận quyền bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; các phương tiện hoạt động vận chuyển xăng dầu.

Cũng theo văn bản này, các nội dung kiểm tra tập trung vào các thủ tục pháp lý tương ứng với loại hình hoạt động kinh doanh xăng dầu; các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ; các điều kiện về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu… Đặc biệt chú trọng kiểm tra chất lượng xăng dầu, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu không đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương