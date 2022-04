Nghệ An kiểm tra các dự án chậm tiến độ ở TP Vinh

Trước việc hàng loạt dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ trên địa bàn TP Vinh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An vừa tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế tại một số dự án.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh Nghệ An đi kiểm tra thực tế tại các dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP Vinh (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế 4 dự án chậm tiến độ ở TP Vinh, gồm:

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng Đại lộ Lênin, phường Hưng Dũng, do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010 với tổng diện tích được giao thực địa 4.056m2;

Dự án Khu đô thị dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân do Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 11/2010;

Dự án Khu nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở cán bộ, công nhân viên và nâng cấp dây chuyền đóng mới, sửa chữa tàu thuyền vỏ gỗ tại phường Trung Đô, do Công ty TNHH Đóng tàu thuyền Hải Châu làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 11/2011;

Dự án Văn phòng làm việc và Trung tâm Giới thiệu sản phẩm tại xã Nghi Phú do Công ty TNHH Hiếu Thành Lộc làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 năm 2008.

Cả 4 dự án này đều có thời gian triển khai trên 10 năm. Trong đó, có dự án đã được gia hạn từ 1 đến 2 lần, thậm chí là 3 lần, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng trên Đại lộ Lênin do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư hiện vẫn bỏ hoang.

Theo cơ quan chức năng, các dự án chậm tiến độ chủ yếu là do việc lựa chọn nhà đầu tư còn yếu về năng lực quản lý thực hiện dự án. Nguồn vốn ngân sách xây dựng các dự án hạ tầng khu đô thị còn hạn hẹp, chưa hoàn thiện hạ tầng kết nối, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án liên quan. Ý thức chấp hành luật pháp về đầu tư, đất đai, xây dựng của các chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu chủ động trong phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị TP Vinh cần chủ động rà soát các dự án hiện có, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; Quan tâm công tác quy hoạch, thành lập quỹ đất mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, tăng cường cải cách hành chính đạo đức công vụ.

Trước đó, VTC News đã có loạt bài về dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP Vinh. Có dự án mặc dù được tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư cách đây 12 năm nhưng đến nay dự án vẫn là bãi đất trống, chủ đầu tư không chịu triển khai xây dựng, nhưng không bị tỉnh Nghệ An thu hồi dự án.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News