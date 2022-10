Nghệ An: Kiểm lâm nói gì vụ ẩu đả tại nơi tổ công tác đang kiểm tra xe tải

Xô xát trong quá trình Kiểm lâm kiểm tra xe tải trên tuyến tránh thành phố Vinh. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 21/10, ông Hồ Sỹ Trung – Đội trưởng Đội Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Đội CĐ&PCCCR) số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã yêu cầu tổ công tác để xảy ra ẩu đả trong quá trình kiểm tra xe tải tường trình lại toàn bộ sự việc.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 19/10, Đội CĐ&PCCCR số 2 nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân nghi ngờ xe tải mang biển kiểm soát 29H-82432 lưu thông từ Đắk Lắk trên đường đi ra Bắc, trên xe có dấu lâm sản trái phép không có hồ sơ thủ tục.

Lúc này, ông Hồ Sỹ Trung quyết định điều động tổ công tác 4 người, trong đó ông Trần Đức Tuấn (Phó Đội trưởng Đội CĐ&PCCCR số 2) làm Tổ trưởng kiểm tra xe ô tô theo nguồn tin báo.

Vào hồi 16h30 ngày 20/10, tổ công tác phát hiện xe ô tô nói trên đang lưu thông theo hướng từ Nam - Bắc trên tuyến tránh thành phố Vinh. Khi xe đến địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Theo báo cáo, sau khi ra tín hiệu dừng xe đến lần thứ 3 thì xe ô tô nói trên mới dừng lại. Trong khi kiểm tra tổ công tác đã xuất trình lệnh điều động công tác và yêu cầu lái xe hợp tác để tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, lái xe và phụ xe không hợp tác và còn có thái độ chống đối như lăng mạ, chửi bới và thách thức tổ công tác.

Trụ sở Đội CĐ&PCCCR số 2 tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

“Một số người dân vì quá bức xúc với thái độ của lái xe và phụ xe nên đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát với lái xe và phụ xe. Trước tình huống đó tổ công tác nhanh chóng tiến tới can ngăn việc xô xát và yêu cầu nhân dân đứng xem giải tán để chúng tôi tiến hành làm việc...

Sau khi giải tán được người dân gây xô xát và đứng xem gần đó, tổ công tác tiếp tục làm việc, kiểm tra phương tiện. Vì không phát hiện được vi phạm nên tổ công tác đã thông báo với lái xe nội dung và kết quả kiểm tra; đồng thời cảm ơn sự hợp tác của lái xe sau này”, báo cáo nêu.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, sáng 21/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video clip ghi lại sự việc một tổ công tác Kiểm lâm ở tỉnh Nghệ An đi xe biển xanh BKS 37A - 1533 đang dừng kiểm tra 1 xe ô tô tải.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì một người mặc quần áo dân thường đứng giữa 2 cán bộ kiểm lâm nhảy vào tát người trên xe tải.

Thấy vậy, một người ở trên xe tải liền lao vào xô xát với người mặc quần áo dân thường kia rồi lên xe đóng cửa và cho rằng cán bộ kiểm lâm gọi người tới đánh dân.

Ông Hồ Sỹ Trung khẳng định, người mặc quần áo dân thường đánh tài xế không liên quan gì đến tổ công tác hay lực lượng kiểm lâm. Người dân đó đi ngang qua, thấy bức xúc trước lời nói của lái xe, không kiềm chế được cảm xúc nên đã tát lái xe.

Được biết, Đội CĐ&PCCCR số 2 phụ trách địa bàn 7/21 huyện, thành, thị ở Nghệ An. Trong năm 2022, đơn vị đã nhiều lần phát hiện các vụ vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật trái phép. Đội đã báo cáo, tham mưu cấp trên ra quyết định xử phạt hành chính số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng.

