Nghệ An: Không tăng giá xét nghiệm SARS-CoV-2 trái quy định

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh (Nghệ An). (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 10/2 đến 6 giờ ngày 11/2) tại Nghệ An ghi nhận 901 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 162 ca cộng đồng, 739 ca đã được cách ly từ trước (721 ca là F1, 18 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Các địa phương có nhiều người mắc COVID-19 trong 12 giờ qua là thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc...

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến 6 giờ ngày 11/2 tại Nghệ An đã ghi nhận 26.281 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh có 14.238 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, ra viện; 52 người tử vong.

Tại Nghệ An, trong những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 được công bố và số ca nhiễm trong cộng đồng tăng đột biến, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm mới lớn nhất trong cả nước.

Đến sáng 11/2 tại một số địa phương trong tỉnh, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao, chưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số ca nhiễm trở nặng hoặc nguy kịch chiếm tỷ lệ thấp.

Ở nhiều địa phương trong tỉnh, hiện nay nguồn lây nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng đang rất cao, kéo theo nguy cơ mất an toàn trong phòng, chống dịch.

Những ngày gần đây, lo ngại cho vấn đề sức khỏe của bản thân, một số người dân đã tự mua bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 (bộ test nhanh) để test cho các thành viên trong gia đình, trong đó có những người sau khi phát hiện nhiễm bệnh đã không đến trạm y tế khai báo để được tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, quản lý, chữa trị mà tự mua thuốc để chữa trị tại nhà.

Mặt khác, rất nhiều người không có triệu chứng bệnh, không biết mình bị bệnh nên hàng ngày vẫn đi lại, tiếp xúc với những người khác.

Các địa phương hiện chưa thống kê, quản lý được nhóm những người này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan cho cộng đồng nếu người dân chấp hành không nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế cũng như các quy định liên quan của địa phương và ngành y tế trong phòng, chống dịch.

Tại Nghệ An trong 3 ngày qua do trùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và do nhân lực y tế mỏng nên một số cơ sở y tế trở nên quá tải cục bộ, không đáp ứng được nhu cầu của người dân khi đến làm dịch vụ test nhanh.

Nhu cầu tăng cao nên nhiều cửa hàng, hiệu thuốc đã rơi vào tình trạng khan hiếm bộ test nhanh. Mặc dù vậy nhưng trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng tăng giá xét nghiệm và tăng giá bán bộ test nhanh trái quy định.

Trước diễn biến của dịch, sáng 11/2 các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19; tiến hành cập nhật lại cấp độ dịch; tạm dừng một số hoạt động, cơ sở dịch vụ nhiều nguy cơ trên địa bàn...

Thành phố Vinh là địa phương đang bùng phát dịch phức tạp nhất của tỉnh đã quyết định cho học sinh bậc tiểu học và lớp 6 chuyển sang học trực tuyến, đồng thời tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui Xuân.

Ngành y tế và các địa phương cũng khuyến cáo người dân khi tự làm test nhanh tại nhà cần tuân thủ các bước theo đúng hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, mua đúng loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép, tránh mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc, dẫn đến kết quả không chính xác./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: TTXVN/Vietnam+