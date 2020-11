Nghệ An không cấp phép dự án thủy điện mới

Năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã chỉ ra mặc dù việc xả lũ của các nhà máy thủy điện không làm tăng lũ tự nhiên nhưng đã làm co hẹp dòng chảy và xả từ trên cao xuống với lưu tốc lớn làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở cho vùng hạ du. Theo đánh giá của Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, việc vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện phụ thuộc rất nhiều từ công tác dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn. Hiện lưu vực sông Cả (sông Lam) có khoảng 80% diện tích nằm trên lãnh thổ nước bạn Lào, nhưng việc theo dõi khí hậu, thời tiết trên đất bạn chưa nắm bắt được do "trắng" số liệu dự báo. Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị trung ương xây dựng một trạm khí tượng thủy văn ở thượng nguồn sông Cả, xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du sông.