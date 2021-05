Nghệ An: Khởi tố, bắt giam đối tượng bắn chết 2 người

Sáng 3/5, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Trọng Phú.

Sáng 3/5, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú về tội danh nêu trên.

"Với tinh thần khẩn trương, kịp thời và xử lý nghiêm, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Trọng Phú về tội "giết người", theo Khoản 1, điều 123. Các quyết định đã được Viện kiểm sát phê chuẩn vào sáng hôm nay, 3/5. Hiện tôi đang chỉ đạo sớm giám định vũ khí (khẩu súng mà Phú sử dụng - PV) để khởi tố bổ sung về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép...", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, cùng 2 Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Bình Minh)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đầu giờ sáng 30/4, một nhóm người đi ô tô đến nhà Cao Trọng Phú (59 tuổi, ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Sau khi đôi bên lời qua tiếng lại, có tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, người dân phát hiện 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà Phú.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM), ông Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Đối tượng Cao Trọng Phú bị khởi tố về tội "giết người", theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật HÌnh sự.

Công an vào cuộc điều tra. Phú ra đầu thú trong buổi trưa cùng ngày.

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó, Phú có thời gian dài làm ăn ở Campuchia, đã mua một khẩu súng ở đó rồi cất giấu, mang về. Khi trở về Việt Nam, Phú đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới về quê xây nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí