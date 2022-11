Nghệ An: “Khai tử” dự án nhà nghỉ công nhân bỏ hoang hơn 10 năm

“Đất vàng” bỏ hoang

Năm 1995, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1553/QĐ.UB về việc cho phép Công ty TNHH MTV Nông - Công nghiệp 3/2 (nay là Công ty CP Nông Công nghiệp 3/2), đóng tại huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An được khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại lô đất số 177, khu quy hoạch đường 7, phường Nghi Thu, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 có mục tiêu xây dựng nhà nghỉ cho công nhân kết hợp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Về quy mô, dự án có diện tích sử dụng đất 617,2m2; bao gồm các hạng mục khách sạn 8 tầng, sân, cây xanh, cảnh quan.

Khu đất hiện vẫn được quây kín bằng những tấm tôn.

Đến năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nông - Công nghiệp 3/2 được lập thủ tục thuê đất nhằm thực hiện dự án. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án này vẫn chưa thể thực hiện.

Điều đó nói, khu đất này có chiều rộng bám đường Mai Thúc Loan 23m, nằm giữa trung tâm của phố biển Cửa Lò, thuộc vào khu “đất vàng” với giá trị thị trường hàng chục triệu/m2. Dự án “đất vàng” nhiều năm không triển khai thi công đã trở thành khu vực nhếch nhác, gây lãng phí tài nguyên đất đai, thất thu thuế Nhà nước.

Qua quan sát, khu đất có phân nửa diện tích được quây kín bằng những tấm tôn cũ, bên trong là cây bụi mọc um tùm. Nửa diện tích còn lại, tồn tại một ki-ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống mà Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nông - Công nghiệp 3/2 vẫn không hề hay biết.

Cây cỏ mọc um tùm tại khu đất.

Được biết, Công ty Cổ phần Nông - Công nghiệp 3/2 do ông Trương Văn Hiền giữ chức Chủ tịch HĐQT với tổng số vốn điều lệ là 15,99 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn do Nhà nước quản lý khoảng 36%, Tổng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đang nắm giữ 25%, ông Lê Huy Dũng (nguyên Giám đốc doanh nghiệp này) đang nắm giữ 9% và 1 cổ đông chiến lược khác là ông Nguyễn Viết Dũng đang nắm giữ 12/% cổ phần. Số cổ phần còn lại là của các cán bộ công nhân viên của công ty này.

Hiện, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc sản xuất kinh doanh sản phẩm chè.

Khu đất "vàng" đang bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai, thất thu thuế Nhà nước.

Lên phương án xử lý khu đất bỏ hoang

Về việc này, ông Cao Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghi Thu, cho biết phường đang rất đau đầu vì tình trạng các chủ đầu tư không chịu thực hiện dự án khiến khu vực này thành điểm đổ rác, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

“Trải qua hơn 10 năm được chấp thuận chủ trương, thế nhưng dự án trên vẫn tiếp tục là một khu đất trống vì chưa thể hoàn thiện thủ tục triển khai dự án”, ông Hùng nói.

Khu đất nằm ở trục đường quan trọng ở Tx. Cửa Lò.

Theo Phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Cửa Lò, dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 là 1 trong 53 dự án chậm tiến độ được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra tình hình triển khai thực hiện và việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của chủ đầu tư.

Trong đó, dự án của Công ty cổ phần Công - Nông nghiệp 3/2 được gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục còn thiếu. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao UBND Tx. Cửa Lò giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Mới đây, ngày 3/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, Tx. Cửa Lò. Lý do là Công ty cổ phần Nông - Công nghiệp 3/2 không hoàn tất các hồ sơ thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định.

Hiện, UBND tỉnh giao UBND Tx. Cửa Lò phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn