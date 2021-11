Nghệ An: Hủy lựa chọn tổ chức đấu giá đất của Công ty An Trà My

Thanh tra Sở Tư pháp Nghệ An đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 12/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, có địa chỉ phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai (Nghệ An) liên quan đến đấu giá đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn chỉ đạo rất rõ về việc “Không lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản uy tín thấp, đã có hành vi vi phạm điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 9 Luật đấu giá tài sản hoặc đã có phản ánh đúng về việc chưa trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá hoặc chưa chuyển cho chủ tài sản để thanh toán tiền mua tài sản đối với những người trúng đấu giá”.

Mặc dù vậy, UBND huyện Đô Lương vẫn quyết định lựa chọn doanh nghiệp này để tổ chức đấu giá đất tại vùng Đồng Quản, xã Bồi Sơn.

Tuy nhiên, sau khi Tài chính doanh nghiêp phản ánh, UBND huyện Đô Lương đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó, UBND huyện Đô Lương xác định việc lựa chọn Công ty An Trà My để tổ chức đấu giá đất là chưa đảm bảo theo các quy định tài khoản 4, điều 26 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An và Công văn số 2318/UBND-NC ngày 17/4 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường quản lý hoạt động quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Đô Lương đã ra thông báo hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Đồng Quản, xã Bồi Sơn đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Được biết, trước đó, ngày 18/10, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My được lựa chọn là đơn vị Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Đồng Quản, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Công ty An Trà My sẽ Tổ chức đấu giá 15 lô đất với tổng giá khởi điểm 16,55 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/lô đất tại địa phương này. Sau khi hủy lựa chọn Tổ chức đấu giá các lô đất trên của Công ty An Trà My, tới đây, UBND huyện Đô Lương sẽ tiến hành thông báo, tiếp nhận hồ sơ lại để lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá đất vùng Đồng Quản, xã Bồi Sơn.

Trong 1 diễn biến liên quan đến công ty này, trước đó, vào ngày 14/7 (tức sau 2 ngày Thanh tra Sở Tư pháp Nghệ An có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty An Trà My liên quan đến hoạt động tổ chức đấu giá đất) thì UBND Thị xã Cửa Lò cũng có Quyết định lựa chọn An Trà My trở thành thành đơn vị tổ chức đấu giá vùng đất có giá trị “khủng” lên đến hơn 40 tỷ đồng tại khu quy hoạch tái định cư phục vụ xây dựng giao thông nối Vinh - Cửa Lò (đường 72m) thuộc phường Nghi Hương, TX Cửa Lò (15 lô).

Qua tìm hiểu, vào ngày 4/11 tới đây, 15 lô đất trên sẽ được được Công ty An Trà My đứng ra tổ chức đấu giá.

Đề cập việc Công ty An Trà My từng bị xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động đấu giá đất nhưng vẫn được lựa chọn tổ chức đấu giá đất tại địa phương lần này, ông Cao Anh Hùng, Trường phòng Tư pháp TX Cửa Lò (Nghệ An) thừa nhận: Thời điểm xét duyệt, Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá không nắm được Công ty An Trà My đã bị xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động đấu giá đất. Nên, sau khi chấm điểm, An Trà My đã được lựa chọn là đơn vị Tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất trên.

Còn việc, tới đây, Công ty An Trà My vẫn đứng ra tổ chức đấu giá 15 lô đất với giá trị ‘khủng” trên địa bàn thì theo ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết thêm: Đáng ra việc tổ chức đấu giá các lô đất trên đã diễn ra rồi nhưng do tình hình dịch Covid 19 nên sắp tới đây mới tổ chức được. Bên cạnh đó, đến nay cận ngày tổ chức đấu giá đất, người dân cũng nộp tiền để tham gia đấu giá cả rồi!.

