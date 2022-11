Nghệ An: Huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện Đề án 06 hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 20/7/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã chọn TP. Vinh và huyện Diễn Châu, theo đó mỗi địa phương chọn 3 đơn vị phường xã triển khai chỉ đạo điểm trước khi áp dụng đồng loạt.

Công an Nghệ An gương mẫu đi đầu với việc hoàn thành 11/11 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06.

Kết quả sau hơn 2 tháng triển khai cho thấy, tại các đơn vị được chỉ đạo điểm, các Tổ công tác do Chủ tịch UBND xã, phường làm Tổ trưởng đã triển khai tuyên truyền và chỉ đạo bộ phận tư pháp ký cam kết với Công an xã, phường trong phối hợp “làm sạch” dữ liệu dân cư, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân trong cấp bản sao giấy khai sinh, đăng ký lại khai sinh; phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng và dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng, đủ 100%; thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn. Các địa phương này cũng đã cập nhật chứng minh nhân dân 9 số vào hệ thống dữ liệu dân cư, hoàn thành việc bổ sung thiếu trường thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ những kết quả đạt được ở các đơn vị điểm, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh Nghệ An đã quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, kết hợp đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền, nên đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của nhân dân. Nhờ vậy, tiến độ của dự án được đẩy nhanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến nay, tỷ lệ đăng ký dịch vụ công tăng lên đáng kể, trong đó chủ yếu là các lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), đăng ký thường trú, tạm trú, cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội). Ngoài ra, để đảm bảo việc thực hiện việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1/6/2022 và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 từ ngày 1/7/2022.

Đến nay, tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác số hóa các thủ tục, hồ sơ; đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, thuận lợi cho việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, tra cứu thông tin; cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp; các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý hồ sơ tại các bộ phận nhằm minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho cán bộ giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân.

Kết quả, việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án cơ bản đã được các Sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 11/11 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 và triển khai phân cấp đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy đến cấp xã. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư gắn với các dữ liệu chuyên ngành, chiến dịch cao điểm cấp CCCD đạt 90.8%.

Công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng, cập nhật mũi tiêm còn tồn, mũi tiêm mới lên hệ thống tiêm chủng quốc gia, thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vaccine” đã được các cơ sở tiêm chủng COVID-19 tích cực triển khai, thực hiện để hoàn thành xác nhận “Hộ chiếu vaccine” cho người dân. Một số đơn vị tư pháp cấp huyện đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực Tư pháp, qua đó tạo khí thế thi đua trong toàn ngành Tư pháp thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến ngay tại địa bàn khối, xóm.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỉnh đã hoàn thành ký biên bản đảm bảo kiểm tra an ninh, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và VNPT để đảm bảo kết nối, chia sẻ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Đến nay, Nghệ An cũng đã tích hợp, chia sẻ 13/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ giải quyết TTHC với tổng số 11.895 hồ sơ được thực hiện trực tuyến mức độ 3,4.

