Nghệ An: Hơn 5.000 người bị cô lập, dân thiếu nước sạch, lương thực

Sáng 31/10, ông Nguyễn Khánh Thành, Bí thư xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện trên địa bàn xã vẫn còn nhiều xóm bị nước lũ cô lập với hơn 5.000 dân.

"Sáng nay 31/10, mực nước dâng cao hơn gần 50cm so với tối hôm qua. Toàn xã có hơn 10.000 dân thì hiện nay vẫn còn 5.000 người dân bị cô lập do nước lũ. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy cấp do thiếu nước sạch và thiếu lương thực do mất điện. Do cả xã chỉ có một chiếc thuyền gỗ nên công tác cứu trợ, di chuyển người dân gặp rất nhiều khó khăn", ông Thành cho biết.

Sau gần 2 ngày bị cô lập, sáng sớm nay chính quyền huyện Thanh Chương bắt đầu cho xe ô tô chở xuồng cano đến khu vực xã Thanh Xuân để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

Đến sáng nay (31/10) hàng ngàn người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị cô lập

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, do trời mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương bị ngập nặng như ở TP Vinh, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành…

Tổng số nhà bị ngập là 12.631 ngôi nhà, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất lên đến 2.916 hộ. Bên cạnh đó, hơn 835 ha lúa, 4.905 bị ngập nước, diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại 9.150,46. Hàng chục các điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News