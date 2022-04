Nghệ An: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư đường nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò. Dự án do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.415,242 tỷ đồng.