Nghệ An: Hơn 1,2 tỷ đồng xử lý vi phạm thương mại điện tử

Là một tỉnh trong cả nước có tốc độ phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) tương đối nhanh, sôi động, có sự định hướng, quản lý nhà nước chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Theo số liệu thống kê tại Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT – Bộ Công thương chỉ số phát triển TMĐT Nghệ An năm 2019 đạt 42,4 điểm, xếp thứ 15 trong cả nước; trên địa bàn tỉnh hiện có gần 500 Website TMĐT bán hàng, Sàn giao dịch Thương mại điện tử, ứng dụng di động của các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đã thực hiện nghĩa vụ thông báo, đăng ký với Bộ Công thương theo quy định.

Thực hiện triển khai Quyết định số 2981/QĐ-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ ổn định thị trường TMĐT, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xây dựng kế hoạch giao cho Đội Quản lý thị trường số 11 chủ trì, cùng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an Tỉnh để triển khai thực hiện.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một số gian hàng trên địa bàn

Lợi dụng việc đăng ký thông tin, mở tài khoản người bán trên các mạng xã hội chủ thể quản lý ở nước ngoài như Facebook, Twiter, Instagram,Tiktok …là khá dễ theo hướng “mở” do đó các đối tượng cố tình vi phạm thường lợi dụng để mở nhiều tài khoản, đăng ký các thông tin địa chỉ “ảo” các bài đăng thường không ghi địa chỉ cụ thể. Thực tế kiểm tra còn một số khó khăn, vướng mắc như hệ thống văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT còn chưa theo kịp tình hình phát triển của thị trường; việc xác định chính xác địa chỉ của các đối tượng vi phạm là hết sức khó khăn, những chủ thể kinh doanh không cần mặt bằng, địa điểm kinh doanh, các đối tượng này sử dụng không gian mạng làm “môi trường kinh doanh” và chỉ cần một khu vực chứa trữ hàng hóa như nhà riêng, thuê các khu chung cư, nhà trọ ... để thực hiện toàn bộ các hoạt động chào bán, nhận, chốt, gửi đơn hàng và thanh toán qua ví điện tử hoặc hình thức COD khiến lực lượng chức năng khó kiểm soát, cũng như khó xác định chứng cứ để đấu tranh, xử lý.

Thời gian tới, đặc biệt là vào những thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán 2021, ngày hội mua sắm trực tuyến Black Friday, Sale 12/12, 01/01, 02/02... Cục QLTT Nghệ An sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử nhằm thực hiện thắng lợi Quyết định số 2981/QĐ-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020.

Một số sản phẩm hàng giả, hàng nhái sai phạm

Những lợi ích mà hoạt động TMĐT mang lại cho cả người mua và người bán; số lượng các tổ chức, cá nhân thiết lập Website TMĐT bán hàng và tham gia các hoạt động kinh doanh hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT, mạng xã hội tăng nhanh theo thời gian, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã coi TMĐT là kênh giao dịch, phân phối hàng hóa quan trọng.

Bên cạnh việc kiểm tra kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và người tiêu dùng về tác hại của việc buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, việc lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm đối với phát triển kinh tế, xã hội; tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo chiều hướng tích cực...p

Tác giả: Tống Bính

Nguồn tin: Thương hiệu & Sản phẩm