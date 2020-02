Nghệ An: Hàng trăm trường học phun thuốc khử trùng phòng chống virus Corona

Your browser does not support the video tag.

Phun thuốc khử trùng cho trường học.

Từ ngày 7-8, 9/2/2020, một số trường như: THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh); Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Trường THPT Nghi Lộc 4 và THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc); THPT Kỳ Sơn, thị xã Thái Hòa… đã tiến hành phun thuốc khủ trùng toàn bộ khuôn viên trường và lớp học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thầy Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 chia sẻ: “Trước diễn biến của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, cùng với cả tỉnh, trường chúng tôi đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/2 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Nhà trường đã chủ động ứng phó trong trường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Chủ động bám sát chỉ đạo, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và các cơ quan hữu quan, xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào Nhà trường, sẵn sàng đáp ứng các tình huống về dịch bệnh trong trường”.

Nằm ở phía Bắc huyện Nghi Lộc, trường Nghi Lộc 5 cũng được xem là vùng đất đông đúc dân cư, học sinh nhiều… Để chủ động ứng phó với dịch Corona, trường đã cho tổng vệ sinh toàn bộ.

“Nhằm chủ động phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. Trong những ngày sau Tết, trường THPT Nghi Lộc 5 đã chủ thành lập ban chỉ đạo và có các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cụ thể nhà trường đã tuyên truyền trong giờ chào cờ, qua loa phát thanh, qua các bảng biểu, chuẩn bị nước rửa tay, xà phòng để ở các nhà vệ sinh học sinh - giáo viên, phát quang tổng dọn vệ sinh sạch sẽ, quét vôi ở các gốc cây và rải vôi bột các khu vực trong và ngoài trường”, thầy Đặng Đình Kỳ - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5 cho biết.

Hiện nay, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, tất các trường học đã chủ động ứng phó phòng chống dịch Corona nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh; chủ động bám sát chỉ đạo, kế hoạch của Sở GD&ĐT Nghệ An và các cơ quan hữu quan, xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào.

Theo đó, các trường học trên địa bàn sẵn sàng đáp ứng các tình huống về dịch bệnh trong trường; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng bệnh tại trường, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong trường.

Dù chưa phát hiện ca mắc nhiễm dịch do virus Corona gây ra, nhưng huyện biên giới Kỳ Sơn - nơi có 203 km đường biên tiếp giáp với Lào, thêm vào đó là số lao động ở địa phương này đi làm ăn bên Trung Quốc khá nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ thì trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 312 người đi làm ăn ở Trung Quốc. Do đó các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc thống kê số lao động này để có biện pháp theo dõi đặc biệt nhằm phát hiện và kịp thời có biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra.

Đặc biệt, tại các trường học trên địa bàn huyện biên giới này được chú trọng cao độ tỏng công tác phòng chống dịch virut này đang ngày càng phức tạp.

Một số hình ảnh các trường học trên địa bàn xứ Nghệ vệ sinh, phun thuốc khử trừng chống dịch Corona:

Thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND Tỉnh cũng như của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do viruss Corona - nCoV gây ra, Trường THPT Nghi Lộc 4 đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cũng như vệ sinh sạch sẽ thường xuyên các phòng học, sân trường; phun thuốc diệt khuẩn các phòng học, phòng chức năng ..

Thầy Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 dù được nghỉ dạy, nhưng luôn sát sao túc trực tại trường để chỉ đạo công tác phun thuốc khử trùng.

Thông điệp của Trường THPT Nghi Lộc về việc phòng tránh virus Corona.

Nhằm chủ động phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, những ngày sau Tết, trường THPT Nghi Lộc 5 đã chủ thành lập ban chỉ đạo và có các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cụ thể nhà trường đã phát quang tổng dọn vệ sinh sạch sẽ, quét vôi ở các gốc cây và rải vôi bột các khu vực trong và ngoài trường.

Thông báo về dịch bệnh virus Corona được Trường THPT Nghi Lộc 5 cho toàn thể học sinh và phụ huynh biết.

Thực hiện chỉ đạo của ban giám hiệu về phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona, 39 lớp thuộc Trường THPT Kỳ Sơn, huyện biên giới Kỳ Sơn cùng với các giáo viên chủ nhiệm đã dọn vệ sinh lớp học sạch sẽ.

Các em học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vệ sinh lớp học.

Ngày 7/2/2020, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã phun thuốc khủ trùng toàn bộ khuôn viên trường và lớp học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí