Nghệ An: Hàng trăm hộ dân nghẹt thở trong lớp bụi dày đặc "khổng lồ"

Your browser does not support the video tag.

Dân nghẹt thở vì bụi.

Bắt đầu từ trưa 13/5, tuyến đường Trần Đình Phong, khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An) được “khởi động” trở lại sau hơn 7 tháng nghỉ chờ cho đường khô ráo để thảm nhựa.

Trong quá trình vệ sinh làm sạch bề mặt đá dăm trước khi thảm nhựa, công nhân đã dùng máy nén khí thổi bụi khiến bụi bốc mù mịt khiến người dân hết sức bức xúc.

Cả trăm hộ dân dọc đường Trần Đình Phong phải dùng bạt căng trước nhà, che chắn bụi nhưng không ăn thua. Từng khối bụi dày đặc "vã" vào các nhà dân, len lỏi vào mọi ngóc ngách khiến người dân khốn đốn…

Bà Nguyễn Thị Chín bức xúc nói: “Không hiểu họ thi công kiểu chi nữa, thổi bụi mà bay mù trời thế này ai mà chịu được! Tôi phải chạy ra phía sau nhà cách đường cả chục mét để trốn mà vẫn bị bụi bay vào, gây rất khó thở… Tôi thấy thi công thổi bụi kiểu này là không được”.

“Giải pháp dùng máy nén khí thổi bụi nên áp dụng với những đường làm mới, ở xa khu dân cư. Còn thi công trong đô thị như ở đường Trần Đình Phong - bà con nhân dân ở sát nhau là không phù hợp chút nào. Tại sao họ không cho công nhân chịu khó quét dọn dần sẽ sạch sẽ mà đảm bảo hơn”, anh Nguyễn Thế Hoan nói.

“Với việc đường ở trong khu dân cư đông đúc như thế này, nhất là đường vừa thi công vừa khai thác mà dùng máy nén để vệ sinh làm cho bụi mù mịt, thổi bay vào nhà người dân thì không nên chút nào. Chúng tôi cũng được biết, là quy trình cho phép dùng máy ép khí thổi bụi nhưng thi công một con đường trong thành phố, dân cư ở đông đúc, nhà sát nhà thì chủ đầu tư nên đề nghị nhà thầu thay đổi quy trình thì hay hơn", anh Hoan cho biết thêm.

Ông Nguyễn Xuân Niên - Khối trưởng khối Mỹ Thành - bức xúc: "Bụi bay mùi trời mù đất nhìn khiếp quá!".

Người dân ở khối Mỹ Thành - nơi con đường Trần Đình Phong đang thi công đề xuất nhà thầu thuê hoặc nhờ thành phố hỗ trợ điều động xe hút bụi từ công ty vệ sinh môi trường để có giải pháp thi công hạn chế đỡ ô nhiễm hơn.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận:

Nhà dân phải căng bạt để che chắn bụi nhưng không ăn thua.

Một điểm trường mầm non bị bụi bao vây.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí