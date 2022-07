Nghệ An giải quyết những bất cập tại các dự án khu đô thị

Nổi lên đó là xây dựng không đúng với thiết kế, quy hoạch; nợ thuế nhà nước; thu hẹp diện tích đất xây dựng các công trình công cộng để chuyển sang đất ở không đúng với quy hoạch thiết kế ban đầu...

Một góc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Báo cáo số 393/BC-UBND, ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII cho thấy, đơn cử, dự án khu đô thị mới Cửa Tiền ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh kè ra sát bờ sông Vinh để chia lô bán nền; dự án khu đô thị mới Vinh Tân có gần 1.000 hộ dân nhưng không có nhà văn hóa; nhiều dự án nhà chung cư không có nhà văn hóa, cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, dự án của Công ty TNHH Minh Khang tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh được kỳ vọng là "một khu đô thị phức hợp, tạo điểm nhấn phía Bắc thành phố Vinh", tuy nhiên, đến nay dự án này đang tồn tại nhiều sai phạm, nổi lên đó là mật độ xây dựng lớn nhưng không tuân thủ đúng quy hoạch xây dựng, thiết kế, hạ tầng kỹ thuật đầu tư thiếu đồng bộ; chủ đầu tư nợ tiền thuế nhà nước với số tiền rất lớn; diện tích đất dành cho công trình công cộng bị thu hẹp hoặc chuyển sang bố trí làm đất ở dân cư.

Những bất cập ở các dự án này đã tồn tại nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận, người dân đã có nhiều phản ánh trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri và phản ánh đến các cơ quan báo chí, đăng tải trên mạng xã hội. Để xảy ra những vi phạm này ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư còn có trách nhiệm của chính quyền địa phương và một số ngành trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm về trước.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An cùng các ngành, đơn vị liên quan đang tập trung các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của các dự án. Đơn cử, đối với dự án khu đô thị mới Cửa Tiền làm kè ra sát bờ sông Vinh để chia lô bán nền, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc kiểm tra, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình sông Vinh khu thực hiện dự án đầu tư và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét tham mưu UBND tỉnh.

Đối với việc xây dựng nhà văn hóa tại khu đô thị mới Vinh Tân, Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO - chi nhánh Nghệ An đã có văn bản đề nghị trả đất quy hoạch cây xanh trong khu đất thuộc dự án, giao lại cho nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho người dân; quy hoạch phân khu phường Vinh Tân đã bố trí nhà văn hóa trong phạm vi dự án tại vị trí trả đất này.

Riêng đối với việc đảm bảo có nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, trường học tại các dự án khu chung cư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, các dự án khu chung cư trên địa bàn tỉnh chủ yếu được lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng từ nhiều năm trước. Hiện nay, trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và thẩm định đồ án quy hoạch chỉ tiết các khu đô thị (trong đó có các chung cư cao tầng), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư lập quy hoạch bố trí đúng và đầy đủ đất xây dựng các công trình công cộng, như cây xanh, nhà văn hóa… đảm bảo theo đúng quy định./.

