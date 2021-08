Nghệ An ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 hầu hết đều từ các tỉnh phía Nam trở về

Sáng 8/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) thông tin, Nghệ An tiếp tục ghi nhận 21 trường hợp dương tính với COVID-19. Cụ thể như sau:

1. BN Đào Thị N. (SN 1995), trú tại Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 30/7, bệnh nhân từ TP HCM về huyện Quỳnh Lưu bằng xe riêng cùng gia đình và được cách ly tại nhà văn hóa xã Quỳnh Châu. Ngày 2/8, được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, được lấy mẫu lần 3 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

2. BN Phạm Thị A. (SN 1998), trú tại thôn 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn là Giáo viên mầm non tại Hà Nội. Ngày 30/7, đi từ quận Hoàng Mai, Hà Nội về xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn khai báo y tế và được cách ly tại Trạm y tế. Ngày 1/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 1/8, được chuyển về nhà riêng cách ly. Ngày 6/8, được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

3. BN Nguyễn Thị Hồng N. (SN 1999), trú tại thôn 6, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 2/8, từ Long An bằng ô tô nhà về huyện Anh Sơn. Sau đó, bệnh nhân được cách ly tại Trường tiểu học xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

4. BN Đặng Thị T. (SN 1982) trú tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 29/7, sau khi bệnh nhân Hồ Thế C. và Nguyễn Thị L. đi điều trị COVID-19, bệnh nhân thay nhau cùng với 3 người nữa chăm con nhỏ của bệnh nhân Nguyễn Thị L. Ngày 29/7, được cách ly tại nhà. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 bệnh nhân được lấy cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

Xét nghiệm tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

5. BN Đinh Trọng C. (SN 2004), trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, đi từ TP HCM về đến Yên Thành. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

6. BN Đinh Thị H. (SN 2000), trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, đi từ TP HCM về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

7. BN Ngô Thị Huyền M. (SN 2019) Địa chỉ: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ TP HCM về đến huyện Yên Thành, ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

8. BN Đinh Trọng H. (SN 2005) trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, đi từ TP HCM về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

9. BN Đinh Thị Kim C. (SN 2017) trú tại Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

10. BN Vương Thị P. (SN 1989) trú tại Mỹ Thành, Yên Thành. Ngày 3/8, đi từ Bình Dương về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường mầm non cụm 1 và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

11. BN Hoàng Thị B. (SN 1975) trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 24/7, đi từ Hà Nội về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính COVID-19.

12. BN Nguyễn Cảnh L. (SN 2003) trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 30/7 đi từ TP HCM về huyện Đô Lương và ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại trường tiểu học Tràng Sơn huyện Đô Lương. Ngày 1/8, được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 đến chiều 7/8 cho kết quả nghi ngờ. Chiều 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

13. Lê Thị H. (SN 1998) trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 2/8, cùng 3 người thuê xe 4 chỗ đi từ Dĩ An, Bình Dương về Nghệ An ngày 3/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trường mầm non Đại Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đến sáng 7/8 có kết quả nghi ngờ dương tính. Chiều 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

14. Phạm Văn H. (SN 2004) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ngày 31/7, đi bằng xe máy từ Bình Phước về huyện Diễn Châu ngày 3/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường MN Diễn Ngọc và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

15. Phạm Văn Q. (SN 2004) trú tại Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 31/7, bệnh nhân đi bằng xe máy từ Bình Phước về huyện Diễn Châu ngày 3/8. Ngày 3/8 ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường MN Diễn Ngọc và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

16. Lương Văn V. (SN 1994) trú tại Bắc Sơn, Quỳ Hợp. Ngày 3/8, từ Đồng Nai về Quỳ Hợp bằng riêng, khai báo y tế và được cách ly tại Trường tiểu học Châu Sơn. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

17. Trương Thị Kỳ D. (SN 2011) trú tại Ngọc Sơn, Thanh Chương. Ngày 6/8, về từ TP HCM và được cách ly ngay sau khi về tại Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò, sau đó BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

18. BN Dương Hoàng H. (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Ngày 3/8, từ Bình Dương về huyện Tân Kỳ và ngay sau khi về được cách ly tại Trường cấp 1 Nghĩa Phúc và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả nghi ngờ Dương tính.Ngày 7/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

19. BN Nguyễn Thị H. (SN 1987), trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Ngày 3/8, từ Bình Dương về huyện Tân Kỳ và ngay sau khi về được cách ly tại Trường cấp 1 Nghĩa Phúc và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

20. Bệnh nhân T.V.H (SN 1995), trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Ngày 4/8, bệnh nhân từ TP HCM về huyện Tân Kỳ và ngay sau khi về được cách ly tại Trường cấp 1 Nghĩa Phúc và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 369 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 99, TP Vinh: 95, Yên Thành: 28, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 06, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Quế Phong: 01, Cửa Lò: 01. Hiện chỉ còn TX Thái Hòa và huyện Quỳ Châu chưa có người nhiễm.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 172 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 197.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn