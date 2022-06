Nghệ An: Gần 10 năm, Dự án Khu nhà ở , trung tâm thương mại Xô Viết vẫn không hoàn thành

Gần 10 năm sau QH, khu đất “vàng” vẫn dang dở

Dự án Khu nhà ở và TTTM Xô Viết được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4644 ngày 19/9/2014. Đây là dự án nhà ở do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ba Đình số 2 làm chủ đầu tư. Cty này có địa chỉ tại số 06, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội do ông Nguyễn Quốc Khánh đại diện pháp luật.

Dự án Khu nhà ở và TTTM Xô Viết được phê duyệt quy hoạch hoành tráng nhưng nhiều năm qua vẫn còn dang dở.

Dự án được thực hiện tại xã Khánh Hợp (trước đây là xã Nghi Khánh), huyện Nghi Lộc, tuy nhiên lại nằm sát bên 2 trục đường chính Nguyễn Xí – Nguyễn Huệ của TX Cửa Lò, cách bãi biển chừng 500 mét nên hết sức đắc địa, có giá trị thương mại cao. Tổng diện tích khu đất được quy hoạch lên tới 71.193,14m2.

Theo quy hoạch của dự án thì đất xây dựng chung cư cao tầng là 5.745,14m2; đất xây dựng nhà ở thấp tầng 38.488,21m2; đất cây xanh, thể dục thể thao, hội quán 3.102,71m2; bãi đỗ xe công cộng 2.931,56m2; đất giao thông, mương thoát nước 18.408,61m2; đất dự trữ phát triển 2.517,50m2. Tầng cao trung bình của nhà ở thấp tầng là 3 tầng với tổng số lô 216 lô. Đến ngày 10/8/2018, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Ba Đình số 2 (gọi tắt là Cty Xây dựng Ba Đình số 2) được UBND tỉnh Nghệ An giao đất tại quyết định số 582.

Tuy nhiên cho đến nay, đã quá thời gian 4 tháng, dự án vẫn chưa bị chế tài nào xử lý cũng như chưa được chủ đầu tư làm thủ tục xin gia hạn.

Tuy nhiên nhiều năm sau đó, dự án đã triển khai một cách chậm chạp, chậm tiến độ được giao. Đến cuối năm 2018 đầu năm 2019, dự án này vẫn chưa san lấp xong mặt bằng. Cuối năm 2019, dự án Khu nhà ở và TTTM Xô Viết được UBND tỉnh Nghệ An đưa vào danh sách kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai.

Sau khi có báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành Số 2, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1084/QĐ.UBND ngày 08/04/2020 về việc chấp hành pháp luật của Dự án Khu nhà ở và TTTM Xô Viết do Cty Xây dựng Ba Đình số 2 làm chủ đầu tư.

Quyết định nêu rõ “cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành dự án trong thời gian 22 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực” (tức đến hết tháng 02/2022 là hết hạn-PV).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa yêu cầu: “Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được giao đất thực địa trước ngày 15/5/2020; Hoàn thiện các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng các hạng mục công trình, tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, đảm bảo chất lượng công trình.

Phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trước ngày 30/8/2020 để được giao đất/cho thuê đất, đảm bảo tiến độ xây dựng.

Không được chuyển nhượng QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đối với chung cư cao tầng, có văn bản xin ý kiến cơ quan quân sự về tầm cao ảnh hưởng của trận địa pháo khu vực phòng thủ… Đối với đường dọc số 4 Quy hoạch 40m: chủ động làm việc với UBND huyện Nghi Lộc, UBND TX Cửa Lò để thống nhất hướng giải quyết phù hợp đối với phần diện tích các lô đất tiếp giáp tuyến đường này. Đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian được gia hạn.

Quá thời gian gia hạn nhưng vẫn không hoàn thành

Quyết định là thế nhưng dự án Khu nhà ở và TTTM Xô Viết vẫn triển khai một cách chậm chạp, nhiều hạng mục vẫn không hoàn thành như tiến độ được giao. Ngày 22/01/2021, Dự án tiếp tục được phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch lần 2 tại Quyết định số 204.

Quyết định số 1084 của UBND tỉnh Nghệ An ngày 08/04/2020, cho phép dự án gia hạn tiến độ 22 tháng (hạn cuối đến tháng 02/2022-PV) nhưng đến nay vẫn còn dang dở.

Lý do điều chỉnh quy hoạch được đưa ra là điều chỉnh khối công trình chung cư cao 18 tầng thành khu nhà ở thấp tầng.

Tại quy hoạch này thì đất xây dựng nhà ở thấp tầng gồm 10 khu được bố trí tiếp giáp với các trục đường chính và đường quy hoạch nội bộ. Tổng diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng tăng từ 38.488,21m2 (tại QH lần 1) lên 43.283,51m2; tổng số lô cũng tăng tương tự, từ 216 lô lên 251 lô.

Các lô đất được quy hoạch chia lô theo kiểu nhà ở có vườn, diện tích các lô đất từ 121,50m2 -230m2, mật độ xây dựng 70-80%, tầng cao 3 tầng. Đất cây xanh, thể dục thể thao, hội quán, bãi đổ xe giữ nguyên theo quy hoạch lần 1.

Sau điều chỉnh quy hoạch lần 2, tiến độ dự án Khu nhà ở và TTTM Xô Viết vẫn triển khai một cách chậm chạp, vi phạm tiến độ được giao. Ngoài các tuyến đường nội bộ đã cơ bản hoàn thành thì bãi giữ xe, nhà văn hoá, khu thể dục thể thao, đất cây xanh…vẫn còn dang dở. Ngoài ra tuyến đường số 4 quy hoạch 40 mét vẫn chưa hoàn thành (tuyến đường này UBND tỉnh giao UBND huyện Nghi Lộc nghiên cứu bố trí nguồn vốn).

Như vậy cho đến nay, theo Quyết định số 1084 của UBND tỉnh Nghệ An ngày 08/04/2020, thì tiến độ gia hạn 22 tháng của dự án đã hết (hạn cuối đến tháng 02/2022-PV) nhưng dự án vẫn còn dang dở. Tuy nhiên cho đến nay, đã quá thời gian 4 tháng, dự án vẫn chưa bị chế tài nào xử lý cũng như chưa được chấp thuận gia hạn.

Trước đó, vào ngày 29/04/2020, Môi trường và Đô thị VN có bài viết: “Dự án khu nhà ở, trung tâm thương mại Xô Viết lấy đất chui?”, phản ánh về việc Cty Xây dựng Ba Đình số 2 lấy đất kém chất lượng, đất “lậu” để san lấp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Khánh – giám đốc Cty Xây dựng Ba Đình số 2 cho biết: Nguyên nhân chậm tiến độ thứ nhất là vừa rồi do dịch Covid, thứ 2 là đường số 4 rộng 40 mét sát bên dự án của huyện Nghi Lộc đang xin vốn nhưng chưa xin được. Hôm trước bên công ty đang làm văn bản xin tỉnh đầu tư con đường này. Do đường số 4 chưa hoàn thành nên một số hạng mục cũng không triển khai được. Sau khi hết tiến độ gia hạn thì Cty đang làm văn bản xin gia hạn.

Trước đó, vào ngày 29/04/2020, Môi trường và Đô thị VN có bài viết: “Nghệ An- Dự án khu nhà ở, trung tâm thương mại Xô Viết lấy đất chui?”, phản ánh về việc Cty Xây dựng Ba Đình số 2 lấy đất kém chất lượng, đất “lậu” để san lấp làm đường.

Cụ thể chủ đầu tư đã lấy đất kém chất lượng, đất không hợp pháp tại xóm 2 (xóm 4 cũ) xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc để san lấp mặt bằng dự án. Sau khi bị phản ánh, tình trạng này đã được xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.

Tác giả: Thục Anh - Thanh Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn