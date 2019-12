Nghệ An: Em chồng nhẫn tâm sát hại chị dâu, gây thương tích cho cháu gái

Your browser does not support the video tag.

Tòa án cấp cao Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1981), trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân của Dương không ai khác chính là chị Võ Thị X. (SN 1976), chị dâu của Dương. Trong vụ án này, Dương còn gây thương tích cho cháu Nguyễn Thị N., con gái của chị X. 41%.

Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống vợ chồng anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1971), anh trai của Dương và chị Võ Thị X. (SN 1976) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù đã có hai đứa con tuy nhiên không thể chung sống cùng cả hai quyết định sống ly thân. Vì sống ly thân nên ngôi nhà chung được chia đôi, mỗi người sử dụng 1 phòng ngăn cách bằng chiếc tủ gỗ. Tài sản chung của hai vợ chồng cũng được chia đôi. Chỉ có chiếc xe máy anh Hợp hay sử dụng làm phương tiện đi làm thì bị chị X. quản lý. Do vậy, mỗi khi đi làm, anh Hợp đều phải mượn xe máy của em trai là Nguyễn Văn Dương.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Vì anh trai mượn xe nên Dương không có xe sử dụng. Việc này khiến Dương luôn ấm ức. Ngày 27/12/2018, Dương đi làm bằng xe đạp, vì tức giận chị X. nên Dương sau đó đã nảy sinh ý định cầm dao đến nhà chị dâu giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Dương cầm dao rồi đi bộ đến nhà chị X. Thấy cửa đóng, Dương gọi tên chị X. nhưng không ai trả lời. Mở cửa ra, Dương thấy chị X. cùng con gái là cháu Nguyễn Thị N. (SN 2003) đang ngồi chơi điện thoại. Lúc này, Dương tiến đến cầm dao chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục xuống.

Bỏ đi một đoạn, Dương tiếp tục quay lại chém chị X. Thấy mẹ bị chém, cháu N. chạy đến đưa hai tay mình che đầu mẹ thì cũng bị Dương chém trúng tay, bị thương. Sau khi chém chị dâu và cháu, Dương bỏ về, kể lại sự việc cho người thân nghe rồi lên cơ quan công an đầu thú.

Do vết thương quá nặng, chị Võ Thị X. đã tử vong, cháu N. được mọi người đưa đến bệnh viện điều trị và bị tổn thương cơ thể 41%.

Trước đó, Nguyễn Văn Dương đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người và 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt là 27 năm tù. Về dân sự buộc bị cáo phải bồi thường hơn 180 triệu đồng tiền và buộc chu cấp cho cháu N. mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi. Không đồng tình với bản án, người đại diện hợp pháp cho bị hại đã viết đơn kháng cáo tăng hình phạt và tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có nhiều mâu thuẫn cộng với việc chị dâu lấy xe máy của anh trai nên bực tức. Bị cáo cho rằng thời điểm đó có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để trở về làm lại cuộc đời. Được biết, Dương chưa có vợ con và chưa có tiền án, tiền sự gì. Dương cũng cho biết, nhiều lần chị X. nói khích về việc mình không lấy được vợ nên ấm ức.

Trong vụ án, HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm đã yêu cầu bị cáo đền bù 30 tháng lương cơ bản là đúng quy định pháp luật. Việc bị cáo phải bồi thường cho cháu như 1,5 triệu đồng là hợp lý, bởi vì việc cấp dưỡng nuôi con là trách nhiệm chung của bố mẹ nên bác đơn kháng cáo nội dung tăng mức bồi thường. Sau khi thấy chị X. bất tỉnh tưởng nạn nhân đã chết nên Dương đã bỏ đi. Nhưng đến khi nghe tiếng rên rỉ, bị cáo đã quay trở lại để chém chị X. Bị cháu N. can ngăn, Dương dùng dao chém luôn cháu gái của mình. Hành vi của Dương là đặc biệt nguy hiểm,… Vì vậy HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo tăng hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương án chung thân về tội Giết người; 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt Dương phải nhận là mức án Chung thân.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin