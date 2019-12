Tìm thấy thi thể nam thanh niên bỏ xe máy trên cầu nhảy xuống sông tự tử

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, vào khuya 26/12, ngư dân cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy, vớt được thi thể anh Lê Minh A. (28 tuổi), trú phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An trên sông Lam.

Được biết, thi thể anh A. được tìm thấy ở hạ nguồn sông Lam, gần với phía Đông chân cầu Bến Thủy (nối Quốc lộ 1A qua hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An). Sau khi làm các thủ tục cần thiết, công an đã bàn giao thi thể cho người thân đưa về quê nhà tổ chức lễ tang.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm anh A..

Theo đó, vào chiều 26/12, nam thanh niên chạy xe máy ra đứng giữa cầu Bến Thủy rồi để lại xe, leo qua lan can cầu nhìn xuống dòng sông Lam.

Lúc này, người đi đường phát hiện, đồng thời khuyên nhủ “không nhảy cầu tự tử” nhưng không ai dám đến cầm tay kéo lại. Sau đó, người này buông tay gieo mình xuống sông Lam.

Tuy nhiên, do cầu cao, nước sâu và rộng nên không có người dân nào dám nhảy xuống cứu vớt.

Từ hình ảnh và clip cùng chiếc xe máy để lại trên cầu Bến Thủy, người thân nhận ra nam thanh niên nhảy cầu là anh A..

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đưa xuồng, ca nô, thiết bị ra sông Lam tìm kiếm anh A..