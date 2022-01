Nghệ An dừng bắn pháo hoa và tổ chức các lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Tạm dừng bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ tháng 1 Âm lịch đến hết tháng 3 Âm lịch) và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh. Hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người không cần thiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phát huy vai trò làm gương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu phải hạn chế tối đa số người tham gia cùng thời điểm trong tổ chức việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ, giỗ chạp, các hoạt động vui chơi giải trí...

Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An phải dừng các hoạt động lễ hội dịp đầu năm mới vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 30 lễ hội, trong đó khoảng 20 lễ hội tập trung trong khoảng tháng 1 đến tháng 3 Âm lịch.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: Báo Nhân dân