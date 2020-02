Nghệ An: Dự án NM may Minh Anh 300 tỷ chưa hoàn thiện thủ tục đã ồ ạt thi công

Biết sai vẫn tạo điều kiện

Theo thông tin phản ánh của người dân, những ngày đầu tháng 2/2020, phóng viên đã có mặt tại khu vực đang thi công mặt bằng xây dựng Nhà máy may Minh Anh tại xã Kỳ Tân (Tân Kỳ, Nghệ An). Hiện, đơn vị đầu tư đang tiến hành san lấp mặt bằng. Trên công trường công tác vận chuyển đất để san lấp mặ bằng tiến hành rất khẩn trương, nhộn nhịp. Theo ghi nhận tại hiện trường, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn vận chuyển đất đến phục vụ cho công tác san lấp.

Đơn vị đầu tư đang hối hả thực hiện công tác san lấp mặt bằng

Được biết, dự án Nhà máy may Minh Anh xây dựng tại xã Kỳ Tân, (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) được chấp thuận chủ trương đầu tư số 4673/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Đơn vị được chấp thuận chủ trương là Công ty cổ phần may Minh Anh – Tân Kỳ

Tổng mức đầu tư cho dự án 300 tỷ đồng. sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 6.500 lao động. Tổng diện tích phục vụ cho dự án khoảng 9,8 ha. Dự án được khởi công vào đầu năm 2020. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An có nêu rõ thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Và cho đến tháng 8/2021, chủ đầu tư phải hoàn thành đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Dù mới được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chủ đầu tư đã triển khai san lấp mặt bằng?

Làm việc với UBND xã Kỳ Tân, ông Trịnh Huy Toàn – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đây là dự án thuộc diện thu hút đầu tư. Hiện nay, các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án, chủ đầu tư đang chờ giải quyết chưa xong. Công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong. Đơn vị đầu tư chưa được bàn giao đất của nhà nước. Hiện họ đã thi công là sai nhưng vì tạo điều kiện cho doanh nghiệp nên chúng tôi đã để cho doanh nghiệp làm khi chưa xong thủ tục. Dự án xong sẽ tạo công ăn việc làm cho lao động trên huyện và xã”.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Kỳ cho biết: Việc đơn vị chưa được giao đất đã thi công là sai. Nhưng vì chính sách tạo điều kiện hay nới cách khác là “rải thảm đỏ” tạo điều kiện cho doanh nghiệp nên chúng tôi đã tạo cho doanh nghiệp được san lấp cho kịp tiến độ đã đề ra.

Thất thoát tài nguyên, bất an cho người tham gia giao thông

Tại địa điểm đang diễn ra san lấp mặt bằng, hàng ngày có sự qua lại của hàng trăm lượt phương tiện. Trong đó hầu hết các phương tiện có dấu hiệu chở vượt thùng và có dấu hiệu cơi nới thành-thùng.

Từng đoàn xe HOWO sau khi lấy đất tại địa phận xóm Tân Thành, xã Tân Long thì chạy về tại chân công trình để đổ. Cung đường chỉ khoảng 3 - 4km nhưng bụi mù trời, đất rơi vãi dọc đường, gây nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Những xe ô tô cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải

Bà M – một người dân sống ven đường cho biết: Xe chở đất vừa chở đầy lại chạy nhanh nên bụi mù mịt. Chúng tôi không dám mở cửa vì bụi. Chúng tôi không thấy họ tưới nước cho đỡ bụi. Nếu cứ chạy như thế này thì có lẽ được mấy hôm là đường hư thôi.

Ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông từ đoàn xe chở đất

Trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo công an huyện Tân Kỳ, chúng tôi nhận được câu trả lời sẽ cho kiểm tra. Tuy nhiên, từ khi gọi điện trao đổi đến cuối buổi vẫn không thấy lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Cảnh tượng xe hối hả chạy đất để phục vụ san lấp vẫn tiếp diễn bình thường.

Hàng loạt máy xúc đào xúc đất lên xe ô tô để phục vụ san lấp dự án xây dựng Nhà máy may Minh Anh

Theo cách lý giải của Chủ tịch xã Kỳ Tân và Phòng TNMT huyện thì việc “bật đèn xanh” là do tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhằm thu hút. Đồng thời, nếu không “tạo điều kiện” thì thời hạn của mỏ đất tạm sẽ hết nên đành chấp nhận “tiếp tay” cho sai phạm? Mặt khác, dư luận hoài nghi về nguồn gốc đất san lấp có gì khuất tất mà vị Trưởng phòng TN&MT huyện lấy lý do là "công văn mật" nên không tiện cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.

