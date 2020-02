Nghệ An: Khi doanh nghiệp bội ước

Theo cam kết có 15 hộ dân tại xã Xá Lượng được hỗ trợ làm nhà.

Trong danh sách đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 của tỉnh Nghệ An có xã miền núi Xá Lượng (huyện Tương Dương). Cấp ủy chính quyền các cấp huyện Tương Dương xác định đây là nội dung quan trọng, do đó ngay từ đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Sau một thời gian triển khai quyết liệt, bộ mặt Xá Lượng đã có bước đổi thay khá toàn diện. Tuy nhiên do xuất phát điểm ban đầu quá thấp (nguồn lực eo hẹp, hàng năm phải nhờ sự hỗ trợ của cấp trên…) nên gắng gượng lắm địa phương mới đạt được 13/19 tiêu chí. Trong số những nội dung còn lại, nan giải hàng đầu chính là bài toán nâng cao thu nhập, xóa nhà dột nát và giảm hộ nghèo.

UBND huyện Tương Dương lập danh sách 15 hộ

Qua rà soát thực tế, tính đến 25/7/2019 toàn xã có đến 279 hộ nghèo, chiếm hơn 24%; nhà dột nát có 103 hộ, có nhiều hộ đặc biệt khó khăn không thể tự mình xoay xở.

Xin nói thêm, theo quy hoạch phát triển các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, riêng tại Xá Lượng có đến 2 công trình án ngữ. Trong khi đó phần lớn dân cư bản địa lại sinh sống tập trung trong vùng lòng hồ của thủy điện Khe Bố, do đó không những phải gánh chịu tác động của thiên tai, bão lũ, bà con nơi đây còn trải qua nhiều phen lao đao từ quá trình vận hành của nhà máy.

“Lợi ích thu về phải song hành với trách nhiệm”, xuất phát từ đòi hỏi thực tế, UBND huyện Tương Dương đã làm tờ trình gửi đến Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) và BQL Dự án Thủy điện Khe Bố đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhân dân Xá Lượng số tiền 500 triệu đồng.

Đáp lại, ngày 9/9/2019 Doanh nghiệp (DN) này đã ban hành văn bản số 907/QĐ-VNPD quyết định “Duyệt hỗ trợ kinh phí xóa nhà tranh tre, dột nát cho hộ nghèo góp phần đưa xã Xá Lượng về đích NTM năm 2019”, chốt ở mức 300 triệu đồng, nguồn này trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tuy nhiên Cty CP Phát triển Điện lực Việt Nam - chủ đầu tư Thủy điện Khe Bố vẫn chưa thực hiện theo cam kết.

Những tưởng cam kết được chứng thực rành rành trên giấy trắng mực đen sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, nào ngờ đã vắt sang tận năm 2020 mọi thứ vẫn chẳng may xê dịch.

Dài cổ ngóng chờ

Ngay sau thời điểm Hội đồng quản trị Cty CP Phát triển Điện lực Việt Nam chấp thuận hỗ trợ kinh phí, UBND xã Xá Lượng đã gấp rút tổ chức cho 15 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiến hành làm nhà nhằm sớm ổn định nơi ăn chốn ở. Nào ngờ khi tất cả đã xong xuôi thì đối tác vẫn bình chân như vại, số tiền đã hứa đến nay vẫn đang nằm vẹn nguyên… trên giấy.

Cần nói thêm, xuyên suốt 7 năm kể từ khi nhà máy Thủy điện Khe Bố đi vào hoạt động, chính quyền và nhân dân huyện Tương Dương nói chung và các xã vùng lòng hồ, bao gồm Xá Lượng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, thậm chí nhiều trường hợp phải cắn răng rời bỏ quê hương, phải xa rời nơi chôn rau cắt rốn để nhường đất cho dự án.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt vấn đề khúc mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản cũng được giải quyết ổn thỏa dù phần nhiều thua thiệt nhân dân phải gánh gồng.

Vì lẽ đó, khi doanh nghiệp nuốt lời chuyện bức xúc là lẽ đương nhiên. Dài cổ ngóng chờ hết ngày này qua tháng khác khiến tâm lý bực bội càng dâng cao, bằng chứng là bà con đã nhiều lần kéo đến UBND xã, UBND huyện kiên quyết hỏi cho ra nhẽ.

Động thái bội ước của doanh nghiệp đang đẩy người dân vào thế khó.

Liên quan đến vấn đề này, phía VNPD lý giải, năm 2018 đơn vị đã hỗ trợ 2 tỷ đồng cho huyện Tương Dương để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khắc phục hậu quả ngập lụt xảy ra trong tháng 8/2018.

Tuy nhiên, sau các đợt kiểm tra, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ ra một số tồn tại. Nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, VNPD đề nghị UBND huyện Tương Dương lập danh sách 15 hộ dân xã Xá Lượng đã làm nhà mới để làm cơ sở đối chiếu, thực hiện.

Yêu cầu trên hoàn toàn hợp lý, có điều khi huyện Tương Dương đáp ứng theo vẫn chưa thấy đối tác đả động gì thêm.

