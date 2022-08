Nghệ An: Dự án hàng chục héc ta đất "xây rào trồng cỏ" bị đề nghị thu hồi

Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương (thj xã Cửa Lò) được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/6/2007; cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 271110000017 ngày 30/8/2007; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 583/QĐ-UBND-CN ngày 27/2/2009 với tổng diện tích đất sử dụng là 50 ha. Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn.

Cổng chính Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Giai đoạn 1, từ năm 2007 – 2010, gồm xây dựng cơ sở vật chất: khu nhà hiệu bộ, khu giảng đường, ký túc xá, thư viện, hội trường, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, các khu giáo dục thể chất, quốc phòng. Xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng tường bao, san nền khu đất xây dựng giai đoạn 1 trên diện tích 8,47 ha, xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, mạng lưới nội bộ, mua sắm trang thiết bị.

Tuy nhiên, cho đến nay, Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vẫn chỉ hoàn thành, đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1.

Giai đoạn 2, từ năm 2010 – 2015 gồm: Thực hiện đầu tư xây dựng trên khu đất 41,53 ha, bao gồm các hạng mục: Khu hiệu bộ hành chính, trung tâm hội thảo quốc tế, khu giảng đường, ký túc xá, nhà giáo viên, nhà thi đấu đa năng.

Được biết, từ năm 2013, dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã được Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Nghệ An kiểm tra về tiến độ. Ngày 27/9/2013, UBND tỉnh này có Văn bản số 6804/UBND-ĐTXD kết luận Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vi phạm tiến độ; cho gia hạn để hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong quý I/2014; hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trong quý IV/2016”.

Giai đoạn 2 với diện tích 41,53ha để hoang kéo dài.

Tuy nhiên cho đến nay, Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vẫn chỉ hoàn thành, đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1, chưa triển khai xây dựng các hạng mục giai đoạn 2, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân.

Người dân địa phương hay đùa rằng, dự án đã "xây rào trồng cỏ"...

Theo ghi nhận của PV vào ngày 06/8/2022, Dự án nói trên có cổng chính vào khu vực đã xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 khá khang trang, sạch sẽ, nằm án ngữ trên mặt đường Nguyễn Sinh Cung (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), một bên tiếp giáp với đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò vừa mới được thi công hoàn thành.

Cỏ cây mọc um tùm.

Tuy nhiên, đi vòng ra phía sau là một khu đất rộng mênh mông với diện tích hơn 41 ha đang bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm. Bờ rào được xây lên hàng chục năm trước cũng đã bị người dân phá dỡ một số chỗ đến tiện cho việc đưa gia súc vào chăn thả. Cảnh tưởng trông rất nhếch nhác, thảm hại.

Người dân địa phương phải phá bờ rào vào.

Trước tình hình đó, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc báo cáo kết quả kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh này đã đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53 ha thuộc giai đoạn 2 Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Với lý do thu hồi: Dự án chậm tiến độ, vi phạm điểm I, Khoản 1, Điều 64, Luật đất đai năm 2013, Luật Đầu tư.

Để chăn thả gia súc, đỡ "xót" diện tích đất rộng lớn bỏ hoang.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, dự thảo Quyết định UBND tỉnh thu hồi giai đoạn 2 của dự án, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hoàn thành trước ngày 10/8/2022.

