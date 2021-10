Nghệ An đón công dân trên chuyến bay thương mại nội địa đầu tiên sau đợt dịch

Ngày 12/10, trao đổi với PV, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An xác nhận và cho biết, tối qua lãnh đạo Sở Y tế, Ban chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Nghệ An có mặt tại San bay quốc tế Vinh đón 2 chuyến bay thương mại từ TP HCM về Nghệ An chở theo tổng 120 công dân về quê sau đợt dịch.

“Tối qua, tôi có mặt tại sân bay để đón 2 chuyến bay thương mại từ TP HCM về. Mỗi chuyến bay chở theo 55 người và 65 người. Ngay khi về sân bay các công dân được kiểm tra phòng dịch và giao về cho địa phương”, ông Chỉnh nói.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (giữa) có mặt tại sân bay Vinh đón các công dân

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết thêm, tất cả công dân đi trên 2 chuyến bay đều đã tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19 nên Sở Y tế giao về cho các địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Sau khi đón đoàn, cần tiêu trùng, khử độc ngay các địa điểm liên quan để trả lại môi trường an toàn cho sân bay.

Các công dân trên chuyến bay thương mại được kiểm tra tại sân bay

Mặc dù phải hơn 3 tháng mới mở lại đường bay thương mại vận tải khách nhưng trên 2 chuyến bay, lượng hành khách đi vẫn chưa nhiều.

Theo quy định của Bộ GTVT thì hành khách tham gia bay phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, trong đó, mũi 2 phải trên 14 ngày; có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ.

Sau khi về địa phương phải chủ động khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. Tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày. Địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú tổ chức xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 2 kể từ khi hành khách về từ vùng dịch.

