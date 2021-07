Nghệ An: Dỡ bỏ hàng chục chốt cách ly do phường, xã lập ra vào TP Vinh

Từ 0h ngày 3/7, TP Vinh (Nghệ An) dừng Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 13 chốt kiểm soát do UBND TP lập vẫn được duy trì. Bỏ 29 chốt nhỏ và hơn 10 điểm kiểm soát lối mòn qua đồng ruộng, nghĩa trang do các xóm trông coi.

Việc kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, như: trình báo giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong thời gian 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

Các chốt do các phường, xã thiết lập được dỡ bỏ trong sáng nay (3/7). Ảnh: TTXVN

Đồng thời, chủ động ứng dụng CNTT trong khai báo y tế, phân luồng giao thông tại các giao lộ chính để các phương tiện đi qua ngoại tỉnh không vào địa bàn TP Vinh.

Tại các chốt chính, việc kiểm soát các phương tiện đi lại vẫn được duy trì trong sáng nay. Nhiều trường hợp người dân không có các giấy tờ theo quy định vẫn không được phép qua các chốt chính để dẫn vào thành phố.

Hiện, có 13 chốt chính do UBND TP Vinh thành lập vẫn tiếp tục được duy trì, người và phương tiện đi qua đều được kiểm soát chặt chẽ, gồm:

1. Cầu Bến Thủy 1