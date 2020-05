Nghệ An: Đình chỉ dự án Tập đoàn Thái An “lén lút” sử dụng cần cẩu tháp trái qui định

Chiều ngày 26/5, ông Hồ Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND P.Hưng Bình (TP. Vinh) cho biết, đoàn công tác của phường đã niêm phong, đình chỉ dự án xây dựng khách sạn Thái An Vinh do Tập đoàn Thái An làm chủ đầu tư.

Sau khi niêm phong xong Phó chủ tịch UBND P.Hưng Bình (đội mũ) bàn giao trách nhiệm cho đại diện chủ đầu tư.

Việc chủ đầu tư sử dụng cần cẩu tháp khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép gây mất an toàn cho người lao động cũng như người dân sống xung quanh khu vực.

Lực lượng chức năng phường Hưng Bình tiến hành dán niêm phong dự án.

Theo ông Thanh, trước đó UBND phường Hưng Bình cũng đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục rồi mới được phép sử dụng cần cẩu tháp. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục sử dụng nên phải đình chỉ, niêm phong dự án.

“Đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến dự án, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về hoạt động cần cẩu tháp rồi mới được phép đưa vào sử dụng”, ông Thanh nói.

Theo ghi nhận, tại thời điểm kiểm tra mọi hoạt động của dự án đã tạm dừng, đại diện UBND phường Hưng Bình cùng lực lượng trật tự đô thị phường và Công an phường thực hiện việc kiểm tra toàn công trình.

Dự án Khách sạn Thái An Vinh bị niêm phong hoạt động.

Sau khi đánh giá, đoàn kiểm tra đã thực hiện việc dán niêm phong cổng vào dự án. Đồng thời, giao trách nhiệm cho chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng thi công.

Trước đó, ngày 23/5, An ninh Tiền tệ đã đăng tải bài viết “Cần cẩu tháp không phép của Tập đoàn Thái An bất chấp pháp luật “lén lút” hoạt động”. Khiến người dân phường Hưng Bình sống trong bất an và liên tục phản ánh đề nghị chính quyền xử lý công trình này .

Cần cẩu tháp lén lút hoạt động trước đó.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn