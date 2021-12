Nghệ An: Địa chỉ cung cấp thịt lợn rừng giá tốt lại free ship dịp tết Nhâm Dần

Với mong muốn mang lại nguồn thịt lợn sạch và ngon nhất, năm nay trang trại lợn rừng Nghệ An nhận đặt trước lợn cho ngày Tết. Nhiều năm nay, trang trại lợn rừng sạch Nghệ An ở thôn 2 mới, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An được biết đến là nơi cung cấp thịt sạch, ngon cho mọi nhà.

Đàn lợn rừng chuẩn bị xuất bán tại trại lợn rừng sạch Nghệ An

Khi Tết Nhâm Dần đang đến gần, nhằm tạo điều kiện cho các gia đình chủ động được thịt cho những bữa ăn trong dịp đoàn viên, trang trại nhận đặt thịt trước và còn được free ship thịt đến tận nhà.

Lợn rừng ở Trại lợn rừng sạch Nghệ An được nuôi từ những thức ăn tự nhiên như chuối, cỏ, rau...

"Tuỳ theo nhu cầu của từng gia đình, có thể đặt con to nhỏ đủ loại. Đặt trước để chủ động về thịt cho những ngày Tết sắp đến, trang trại nhận chăm sóc đến ngày khách yêu cầu nhận lợn để làm thịt. Năm nay, tình hình dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp nên để đảm bảo an toàn cho mọi người, trang trại nhận làm thịt và free ship thịt đến tận nhà cho khách hàng nếu họ mua nguyên con", anh Lê Văn Phương chủ trang trại cho biết.

Anh Phương chủ trại lợn rừng sạch Nghệ An cho biết: "Nhiều năm nay, trại chuyên cung cấp cho thịt lợn rừng cho nhiều gia đình, nhà hàng và công sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Thanh Hóa"

Với diện tích hàng nghìn mét vuông dùng để xây trang trại nuôi lợn và trồng cỏ, chuối, hoa màu làm thức ăn cho lợn. Những con lợn rừng ở trang trại luôn đảm bảo sạch, chất lượng nhất.

Anh Phương chia sẻ thêm: "Muốn tồn tại lâu dài thì sản phẩm phải ngon và sạch. Nhiều năm nay, trang trại chuyên cung cấp thịt lợn cho rất nhiều hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Hà Tĩnh nên đội ngũ xe vận tải rất đông. Bởi lẽ đó, năm nay đội xe này sẽ đảm nhận ship thịt đến nhà cho khách hàng mà không thu thêm phí".

Năm nay, trại lợn rừng sạch Nghệ An sẽ nhận làm thịt và free ship tận nhà cho khách hàng

Không chỉ là nơi cung cấp thịt lợn sạch, anh Phương đã và đang xây dựng nên chuỗi cung cấp thịt từ trang trại đến tận bếp cho khách hàng với phương châm, khách cứ chọn, lợn rừng sạch và ngon ăn tết đã có trang trại lo. Vậy nên, mọi người chỉ cần nhấc máy lên, gọi ngay để “chốt” sớm thịt lợn rừng cho bữa cơm ngày tết.

Trang trại lợn rừng sạch Nghệ An Địa chỉ: Thôn 2 (mới), Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Trang trại nhận chuyển lợn tận nhà. Nếu một vài gia đình chung nhau cùng mua một con lợn thì trang trại sẽ hỗ trợ làm thịt Hotline: 0969430999 Zalo: 0988173678

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn