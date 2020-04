Nghệ An: Đề xuất học sinh THCS, THPT đi học lại từ 27-4

Chiều 22- 4, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh cho học sinh trên địa bàn tỉnh đi học trở lai sau thời gian nghỉ học kéo dài phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian qua học sinh Nghệ An nghỉ học ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, bắt đầu từ thứ 2 (ngày 27-4), học sinh khối THCS và THPT đến trường học bình thường. Học sinh khối Mầm non và Tiểu học đi học từ ngày 4-5.

Việc tổ chức dạy và học sau khi trở lại trường phải đảm bảo quy định về quy tắc phòng dịch, thực hiện giãn cách bằng cách chia khối lớp học theo buổi trong thời gian đầu.

Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã hoàn thiện các tiêu chí về trường học an toàn để các trường chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước và trong thời gian trở lại trường.

Trong thời gian nghỉ học dài ngày, các trường học ở Nghệ An đã triển khai nhiều hình thức ôn tập cho học sinh qua Đài truyền hình hình, giao bài tập qua mạng xã hội, dạy trực tuyến… Các hình thức dạy học trên sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi chính thức có quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về thời gian học sinh trở lại trường.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An không có bệnh nhân nào dương tính với COVID-19. Đối với bệnh nhân 146 (nữ, 17 tuổi, quê Nghệ An) từ Thái Lan về qua Hà Tĩnh), đã được BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chữa khỏi COVID-19 và đã xuất viện về nhà ở xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM