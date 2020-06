Nghệ An: Đang thi hành án ở Trại tạm giam vẫn xác nhận được hợp đồng chuyển nhượng đất?

Ra trại… mất cả nhà lẫn đất

Vừa qua tòa soạn báo Pháp luật Plus nhận được đơn thư của ông Lê Tuấn Giang (SN 1968, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) phản ánh những nội dung trái pháp luật trong quá trình chuyển nhượng hai thửa đất đứng tên ông và vợ là Phạm Thị Thủy.

Đặc biệt, thời gian hợp đồng chuyển nhượng được ký kết khi ông đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đến lúc trở về ông mới giật mình khi toàn bộ 2 thửa đất cùng ngôi nhà 2 tầng trị giá hàng tỷ đồng đã đứng tên người khác.

Sau khi thi hành án xong, ông Lê Tuấn Giang trở về thì phát hiện hai thửa đất cùng ngôi nhà khang trang mà mình tích cóp bao lâu đã đứng tên người khác.

Cụ thể, vào năm 2017, vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng nên ông Lê Tuấn Giang bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, Nghệ An tuyên phạt 36 tháng tù giam. Bắt đầu từ ngày 25/7/2017, ông Lê Tuấn Giang chấp hành án tại Trại tại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, từ đó ông Lê Tuấn Giang cũng không ra khỏi nơi giam giữ, hoặc bị chiết xuất khỏi nơi giam giữ.

Chồng vướng vào lao lý, sức khỏe lại yếu nên bà Phạm Thị Thủy vô cùng lo lắng. Cũng trong thời gian này, vì hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền trên đất mang tên Lê Tuấn Giang và vợ là Phạm Thị Thủy bao gồm thửa đất số 141 tờ bản đồ số 62 với diện tích 376,4 m2 và thửa đất số 184 tờ bản đồ số 62 diện tích 347,5 m2 đang được thế chấp tại ngân hàng và quỹ tín dụng để vay vốn.

Hợp đồng chuyển nhượng đất được lập vào ngày 5/12/2017, thời điểm đó ông Giang đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Hợp đồng này cũng có nhiều sai sót về tên, tuổi của ông Giang và vợ.

Chồng đi tù chưa được một thời gian thì ở nhà có người gọi điện cho bà Thủy “dọa” là ngân hàng sắp phát mãi hai thửa đất trên, đồng thời sẽ kiện bà đi tù vì liên quan đến một số khoản nợ trước đó bà có vay mượn. Cụ thể, vợ chồng ông Giang có vay của bà Ng.T.O một số tiền để làm ăn. Người này đề nghị bà Thủy làm hồ sơ trả nợ ngân hàng, sau đó lấy hai GCNQSDĐ ra khỏi ngân hàng sang tên cho người này để vay được nhiều hơn.

Những sai trái trong quá trình chuyển nhượng 2 thửa đất

Qúa lo lắng khi bị dọa sẽ phải đi tù, bà Thủy đã làm theo những chỉ dẫn của người phụ nữ tên Ng.T.O. Cụ thể, tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập ngày 5/12/2017 tại văn phòng công chứng Đào Xuân Năm ở huyện Diễn Châu, Nghệ An ghi rõ: “Hôm nay ngày 5/12/2017 chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng là ông Lê Xuân Giang và vợ là bà Phạm Thị Thủy, bên nhận chuyển nhượng là bà N.T.O hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau…”.

Mặc dù giá trị của hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất hàng tỷ đồng nhưng hợp đồng chỉ định giá là 60.000.000 đồng.

Ông Lê Tuấn Giang trình bày: “Tôi tên là Lê Tuấn Giang nhưng trong hợp đồng lại đề tên là Lê Xuân Giang, vợ tôi sinh năm 1969 lại ghi sinh năm 1968. Ngày 5/12/2017 tôi đang thi hành án tại trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tại sao hợp đồng lại ghi rõ hôm đó có tôi ở văn phòng công chứng để ký, lăn tay vào hợp đồng chuyển nhượng đất…

Sau đó hợp đồng này được UBND xã Đức Thành và UBND huyện Yên Thành công nhận để thực hiện việc thu hồi 2 GCNQSDĐ của gia đình tôi, sau đó lại cấp cho người khác. Hơn ai hết những cán bộ cấp xã, huyện phải hiểu rõ các quy định của pháp luật về việc thu hồi, cấp GCNQSDĐ nhưng tại sao họ vẫn “nhắm mắt” để bỏ lọt những điểm bất hợp lý trong hợp đồng để gây nên thiệt hại quá lớn cho gia đình tôi”.

Đặc biệt, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 141 và 184, mỗi thửa đất chỉ được định giá chuyển nhượng là 60.000.000 đồng. Trong khi đó 2 thửa đất và ngôi nhà 2 tầng khang trang nằm ở mặt đường chính vào trung tâm xã Đức Thành, huyện Yên Thành có giá hàng tỷ đồng, nhưng chính quyền địa phương vẫn công nhận hợp đồng chuyển nhượng này?

Ông Giang và vợ đã gửi đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu vô hiệu bản hợp đồng chuyển nhượng đất, hủy các quyết định thu hồi, cấp đất đối với 2 thửa đất số 141 và 184.

Trung tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cũng xác nhận: “Qua xem xét đơn trình bày của anh Lê Tuấn Giang, Trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và xác nhận như sau: Thời gian từ ngày 25/7/2017 đến ngày 1/5/2019 phạm nhân Lê Tuấn Giang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và ngày 5/12/2017 không có cơ quan nào đăng ký vào gặp và làm việc với phạm nhân Lê Tuấn Giang”.

Như vậy, thời điểm ngày 5/12/2017, phạm nhân Lê Tuấn Giang đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An không có cơ quan nào đến đăng ký và gặp để thực hiện các thủ tục pháp lý. Phạm nhân Lê Tuấn Giang cũng không ra khỏi nơi giam giữ… vậy tại sao trong hợp đồng chuyển nhượng đất lại có chữ ký, lăn tay của ông Lê Tuấn Giang? Hợp đồng trên có đúng quy định của pháp luật?

Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xác nhận ngày 5/12/2017 (thời điểm hợp đồng được lập) không có cơ quan nào đăng ký vào gặp và làm việc với phạm nhân Lê Tuấn Giang.

Ngay sau khi thi hành án xong, ông Lê Tuấn Giang trở về địa phương và đã có đơn khởi kiện yêu cầu tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất số 141 và 184 cùng tài sản gắn liền trên đất.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Huy Công - Chủ tịch UBND xã Đức Thành cho biết, thời điểm đó dựa trên giấy tờ có chữ ký, lăn tay của ông Lê Tuấn Giang trong hồ sơ của văn phòng công chứng, vợ của ông cũng đến UBND xã để làm hồ sơ chuyển nhượng đất nên UBND xã có xác nhận để văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thành xem xét giải quyết. Hiện tại sau khi trở về ông Giang có làm đơn khởi kiện, Tòa án cũng đã về rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình chuyển nhượng hai thửa đất trên để giải quyết theo quy định của pháp luật. Hồ sơ chuyển nhượng đất được văn phòng công chứng lập, có đầy đủ chũ ký, lăn tay của công dân nên xã đã xác nhận, nếu có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, công chứng thì văn phòng công chứng chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Cường, sau khi ông Lê Tuấn Giang trở về có xảy ra một số tranh chấp liên quan đến 2 thửa đất và tài sản trên đất, chính quyền địa phương cũng đã đến giải quyết và hướng dẫn các bên chấp hành theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, thời điểm trên khi công dân có đơn, hồ sơ với đầy đủ chữ ký, lăn tay, công chứng của văn phòng công chứng nên theo quy định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất theo quy định của pháp luật. Nếu quá trình xác minh, chứng thực các hồ sơ liên quan có sai sót về quy trình, thủ tục... đó là trách nhiệm của văn phòng công chứng.

Hai thửa đất liền kề nhau nằm ngay trên trục đường chính vào trung tâm xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận Đơn khởi kiện của ông Lê Tuấn Giang và vợ là bà Phạm Thị Thủy, xem xét toàn bộ nội dung khởi kiện, căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông báo chuyển đơn khởi kiện cùng các chứng cứ, tài liệu liên quan để Tòa án nhân dân huyện Yên Thành giải quyết theo quy định của luật tố tụng dân sự.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus