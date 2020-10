Nghệ An: Dầm mưa, soi đèn pin dựng rạp cho trâu bò, lợn gà… chạy lũ

Anh Đậu Văn Phú cùng gia đình đang dựng lán cho 4 con trâu nhà mình

Chiều tối ngày 30/10, khu vực Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An mưa đã ngớt nhưng nước lũ vẫn chưa dấu hiệu chững lại mà vẫn đang lên chậm. Người dân ở các vùng trũng, ngoài đê 42 đang khẩn trương chạy đua với thời gian và đêm tối để kê gác tài sản. Đặc biệt là “sơ tán”, di chuyển gia súc, gia cầm lên đê 42 để đề phòng lũ tiếp tục dâng cao.

Đang buộc một góc tấm bạt vào cọc đóng để làm lều cho trâu, anh Đậu Văn Phú (43 tuổi, trú ở thôn 5, xã Hưng Lợi) cho biết: Hiện trong nhà nước đã ngập khoảng 60cm, còn ngoài đường thì sâu hơn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho 4 con trâu trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng, gia đình anh đã đi mua bạt, chặt tre về dựng lều trên đê 42 để trâu, lợn và cả người tránh trú mưa lũ.

Video người dân Hưng Lợi, Hưng Nguyên dầm mưa, soi đèn pin dựng rạp cho trâu bò, lợn gà… chạy lũ

“Người nông dân có 4 con trâu là có giá trị nhất, để nó đứng ngoài mưa lạnh thì không đành. Nên năm nào, có mưa lũ là cả nhà phải dựng lều bạt trên đê 42 để trâu bò, lợn gà tránh trú. Đêm đến, người cũng mắc võng nằm canh trâu bò, lợn gà luôn”, anh Phú cho biết.

Cũng theo anh Phú, nếu có đủ vật liệu thì dựng một cái lều bạt cho trâu bò mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Cách đó không xa, 30 con lợn của gia đình ông Trần Văn Tùng (55 tuổi, trú ở thôn 5, xã Hưng Lợi) đã ấm chỗ. Vì giống lợn không chịu được nước ngập sâu, lại số lượng quá lớn nên ngay từ chiều, gia đình ông Tùng đã chuyển tất cả ra đê.

Nhờ đầu tư hệ thống nhà rạp dựng sẵn nên 30 con lợn của gia đình ông Trần Văn Tùng đã tránh được mưa gió

Ông Tùng cho biết, vì gia đình nuôi trang trại, trong khi năm nào cũng có mưa lũ nên năm 2019, gia đình đã quyết định đầu tư 12 triệu đồng để làm một cái nhà rạp bằng ống tuýp sắt dựng sẵn, lúc cần lắp ráp lại là xong. Nghe tin đài báo mưa to kéo dài, nên khi nước lũ vừa dâng lên thì gia đình đã chuyển toàn bộ lợn ra ngoài đê đồng thời dựng rạp để cho lợn ở.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông